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H5N6病死雞就地掩埋 湖口村民連署要求清走

2017-02-25  21:01

［記者廖雪茹／新竹報導］新竹縣湖口鄉湖口村民今天發起連署，反對羊喜窩段被驗出H5N6的病死雞就地掩埋，要求清走焚化；縣府表示，已3度消毒、覆土來防止病毒擴散，請鄉親不要恐慌，相關單位將加強溝通說明，持續辦理環境監測，並免費代檢周邊住戶的飲用水，以化解疑慮。

徐姓鄉民表示，政府將400多隻H5N6的病死雞，就地掩埋，許多鄉親擔心連日下雨，恐污染周邊土壤和地下水，威脅民眾的健康；他們要求政府務必運走病死雞，否則不排除採取抗爭行動。

新竹縣家畜疾病防治所表示，中央規定，當前處理病死雞的方式可以化製、焚燒、或是就地掩埋，3種方式都可以；目前國內發生數起H5N6案例，各縣市做法不一，這3種作法都有縣、市採行。

環保局表示，羊喜窩遭棄置疑似病死雞，第一時間即採取緊急處置，灑上一層厚石灰殺菌消毒，再傾倒乾淨廢土；迄確定感染H5N6，已前、後進行3次消毒和覆土。由於是雞隻屍體，加上反覆消毒，以及土壤的層層過濾，病毒活性已大幅降低，不太可能再擴散。

縣府相關單位和湖口鄉公所也曾考慮全數清運走，但因棄置點為深1、2層樓，接近垂直的駁崁，工作人員試圖用挖土機卻無法撈取，最後才會決定就地覆土掩埋。

湖口村長陳在鋥說，棄置點距離波羅汶溪約1、2公里遠，附近也無住戶和農作，無需恐慌，且倘若撈起清走還可能二度污染；不過，由於部分村民擔心，他希望縣政府加強說明，並定期檢驗水質，讓大家安心。

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  • 湖口村民今天發起連署，反對羊喜窩段的病死雞就地掩埋，要求清走焚化；縣府表示，已3度消毒、覆土來防止病毒擴散，請鄉親不要恐慌，將加強溝通說明。（新竹縣政府提供）

    湖口村民今天發起連署，反對羊喜窩段的病死雞就地掩埋，要求清走焚化；縣府表示，已3度消毒、覆土來防止病毒擴散，請鄉親不要恐慌，將加強溝通說明。（新竹縣政府提供）

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