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學者結婚不忘「禁用魚翅」 要和鯊魚一起幸福

海生館魚類學者結婚，不忘宣導「別用魚翅」。（記者蔡宗憲攝）

2017-02-25  20:57

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕國內知名海生館魚類博士何宣慶，今天在墾丁沙灘舉辦婚禮，「職業病」發作的他，在證婚現場不忘拿出「喜宴不用魚翅」宣導單呼籲，逗得在場親友及旁觀遊客哈哈大笑。

長期宣導海洋保育的何宣慶，是國內知名的魚類分類專家，婚宴也相當重視海洋保育，除了沒有魚翅及珊瑚礁魚類，擔心餐廳誤用魚翅，新娘袁艾平乾脆替老公在菜單上去掉傳統的二路菜（羹類）。

「幸福的喜宴不該是鯊魚的不幸。」何宣慶說，環保意識抬頭後，許多年輕人選擇將這道菜從菜單上劃掉，用行動愛地球海洋，長輩們也都支持他的決定，飯店也向他強調友善海洋的立場。

承辦婚宴的墾丁夏都沙灘酒店表示，102年9月以後，飯店就沒有魚翅進貨，餐點取材盡量朝在地化及友善環境為目標，非常支持何博士的決定，也鼓勵更多新人響應「無翅婚禮」，業者願意全力配合。

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