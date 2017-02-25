連假遇寒流 彰化溫泉滿滿的泡腳人潮
228連假遇寒流，清水岩溫泉區出現不少泡腳人潮。（記者陳冠備攝）
〔記者陳冠備／彰化報導〕寒流來襲冷颼颼，中部地區唯一的平地溫泉社頭鄉「清水岩溫泉」今日一早就看見排隊人潮，雖然園區目前只開放泡腳，但是民眾還是高喊「溫暖、好舒服」，對於還被圍籬隔起的大眾泡湯區則是引頸期盼，呼籲趕快開放。縣府城觀處表示，已完工驗收完畢，待3月15日從新招標。
為打造彰化第一座溫泉，彰化縣政府斥資2億元興建清水岩溫泉園區，其園區佔地1公頃，包括2座大眾湯屋、4座露天風呂及溫泉餐廳等，去年8月完工時已吸引不少人期待，但是卻因權利金高達600萬，導致廠商卻步，連續招標5次，權利金降到200萬，依然流標，讓民眾想泡湯的心願只能一延再延。
縣府城觀處處長田飛鵬指出，受縣長魏明谷指示，今年春節開放泡腳池供民眾免費體驗，每日人數多達上千人，吸引不少人氣，年後已有不少廠商詢問經營的可行性，對於3月15日最後一次招標，相當有把握。
田飛鵬也說，為提昇彰化東南角觀光價值，7年前縣府以「清水岩童軍露營地」為基地，提出「清水之森」計畫，除引進溫泉外，也改善營地設備，讓露營區升級，對於近來風行的「露營旅行」相當有吸引力，另外結合八卦山國家風景區「卦山甲蟲季」、「田中馬拉松」、「社頭織襪節」等特色活動，來帶動彰南觀光。
遊客蕭先生說，因為氣溫急降，所以早上就來排隊泡腳，每次泡上半小時，覺得對身體暖和很有幫助，不過只能泡腳不過癮，希望湯屋能趕快開放，進去泡湯。
露營遊客張小姐表示，得知清水岩有溫泉很期待，這樣以後露營還能泡湯紓壓，不過也擔心收費問題。
城觀處表示，泡腳池將免費開放到4月30日，而未來溫泉區開放後收費標準，還待與業者評估收益後而定，先前透過問卷，多數民眾都表示願意接受收費。
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