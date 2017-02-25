新營糖鐵月台不見了 鐵道迷籲保留沿線設施
2017-02-25 20:32
〔記者楊金城／台南報導〕台南市都發局推動大新營糖鐵自行車道通廊計畫，活化閒置的台糖鐵道拼觀光和提倡運動，目前正施工興建新營到鹽水線糖鐵自行車道，但在新營台糖修配廠建業路段的月台竟消失了，讓鐵道迷、糖鐵文史工作者李仲容憂心的呼籲，要保留沿線糖鐵設施文物。
在都發局長任內推動糖鐵自行車道的市府副秘書長吳欣修說，糖鐵附屬設施像新營鹽水線的鹽水車站、新營西太子宮車站、卸鹽台的結構老舊，建置自行車道時都不會更動糖鐵附屬設施。
承辦糖鐵自行車道的都發局地景規劃工程科科長劉守禮表示，興建糖鐵自行車道工程時，原則不破壞現有糖鐵設施等文物，即使小如號誌燈、警示牌都會保留，台糖也應負起保護糖鐵資產責任。
劉守禮也說，建業路台糖月台並不是興建糖鐵自行車道工程拆除的。
那消失的紅磚小月台那裡去了?台糖新營五分車鐵道文化園區主任吳明城說，新營建業路紅磚月台並不是台糖挖除的，但早期月台早被土石、雜草淹沒，只露出紅磚塊，有可能自然破損或埋入地下，詢問都發局也說不是施工自行車道挖除的。
消失的糖鐵月台，讓李仲容憂心未來施工糖鐵自行車道可能造成沿線糖鐵站房設施被破壞，他說，新營鹽水線由台糖新營總廠經鹽水五分車站、岸內糖廠再到嘉義布袋，布袋線是昔日糖鐵客運線，在民國68年停駛，承載地方歷史記憶和情感，應該要好好保存沿線的糖鐵設施文物。
劉守禮說，新營鹽水線糖鐵自行車道總長7公里，分3期興建，目前第一期新營段、第3期鹽水段正在施工，經費約4700萬元，鐵道兩側將鋪設柏油路、鐵道中間鋪設水泥路面，第二期工程還需向中央爭取補助經費。
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