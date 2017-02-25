金門古風「私塾」拜師 想錄取要靠「誠意」

2017-02-25 20:01

〔記者吳正庭／金門報導〕不面試、不口試，錄取靠的是「學習的誠意」，金門古風小學堂今天舉行開學拜師儀式，校長倪振金表示，授課內容回歸「以天下蒼生為己任」的教育初衷，凡識字辨文、中外通識、天文地理、美學賞析、作文寫作等，都是講學範疇。

法學碩士倪振金，在國立金門大學擔任講師，選在浯島文化發祥地、也是老家的舊金城一處山丘，蓋了一間「古風草堂」，地址特別申請「古風巷」，去年開始以「古風小學堂」為名，「現代私塾」的概念，招收國小四年級國中的第一期「忠」字輩學生，免費授課。

古風小學堂第二期「孝」字輩學生，有39人報名，錄取7人，特別的是，另外增收2位慕名的在台「函授生」。

倪振金說，這2名函授生的家長，分別是台灣一間科技公司負責人、清華大學教授，輾轉打聽學堂地址，於農曆春節間，專程攜子登門拜師；返台後錄製小學堂校歌，誠意十足。

一名金門學生家長說，倪老師上課旁徵博引，以傳統為本，不以傳統為限，天南地北、十分風趣，所以讓孩子「繼續升學」。

倪振金說，今年招生不口試、也不筆試，根據報名39名家長回函的速度和內容作參考，有的家長劈頭就問「會教學測的課程嗎」、「有無交通車」，甚至有隔了3個月才回覆的家長。

古風小學堂招生，依忠、孝、節、義、書、劍、江、山為入學輩分，今天「孝」字輩的開學拜師儀式，同時舉行「忠」字輩結業式，全程遵循詩經大雅之禮，簡單隆重。

軍旅退下的倪振金相當感性，提及雙親和創辦學堂想法，說理鏗鏘的過程一度哽咽，他說:「教育是一種使命感」，讀聖賢書所為何事? 正如校歌歌詞：「莫忘忠孝節義，嘯傲書劍江山」。