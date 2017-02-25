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小野麗莎南故宮開唱 數萬歌迷熱情參與

天后小野麗莎演唱精典名曲。（記者蔡宗勳攝）

2017-02-25  20:03

〔記者蔡宗勳／嘉縣報導〕日本天后小野麗莎魅力無法擋，今天晚上在故宮南院登場的音樂會，數萬觀眾頂著16度低溫到場聆聽天后帶來膾炙人口的世界名曲。

嘉義縣政府與故宮南院攜手舉辦的湖畔音樂會，是南院2015年12月28日試營運以來首場大型國際音樂會，今天晚上由日本Bossa Nona天后小野麗莎打頭陣。

小野麗莎是國際巨星，在台灣也擁有不少歌迷，下午6點開始的音樂會，座位區傍晚5點就座無虛席，許多人席地而坐欣賞，別有一番意境。

今晚音樂會由聶雲主持，他盛讚嘉義地靈人傑，藝文人才輩出，這兩場大型音樂會不僅台灣矚目，連國際樂壇都相當關注，為故宮南院國際化跨出大步。

音樂會由凱恩斯室內樂團暖場，帶來精彩歌舞表演，小野麗莎則在6點35五分開唱，帶來一首首膾炙人口的經典Bossa Nova，毫無冷場，樂迷聽到如癡如醉。

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  • 天后小野麗莎音樂會空拍盛景。（嘉義縣政府提供）

    天后小野麗莎音樂會空拍盛景。（嘉義縣政府提供）

  • 日本天后小野麗莎率專屬樂團演唱。（記者蔡宗勳攝）

    日本天后小野麗莎率專屬樂團演唱。（記者蔡宗勳攝）

  • 繽紛亞洲．湖畔音樂會2月25日震撼登場。（記者蔡宗勳攝）

    繽紛亞洲．湖畔音樂會2月25日震撼登場。（記者蔡宗勳攝）

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