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一張陽光下的兔子圖...文科理科觀點大不同

網路瘋傳用一張圖看出文科與理科生的差別。（圖擷取自2ch中文網）

2017-02-25  21:48

〔即時新聞／綜合報導〕文科生與理科生學習的科目差異大，一般人認為兩者思考就會有很大的差別，網路上便有張兔子圖，據說看一張圖就能看出是文科生還是理科生。

據《2ch中文網》報導，如果是文科生看這張圖，只會看到小白兔在吃紅蘿蔔；但如果換成理科生，從太陽的圓周率、河流、樹木、小白兔都會跑出不少公式數據，佈滿整張圖。

難道理科生真的腦袋都是公式，文科生真的都空白？網友則表示，「理科生才不會這樣」、「有考慮過兔子感受嗎？」、「看到數學頭都暈了」、「文科生好可憐」。

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  • 網友表示上圖為文科生的視野，下圖則為理科生的視野。（圖擷取自2ch中文網）

    網友表示上圖為文科生的視野，下圖則為理科生的視野。（圖擷取自2ch中文網）

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