蔡阿嘎帶你走進時光隧道 20個經典廣告重現

這不是肯x雞，一度引起模仿熱潮。（圖擷取自蔡阿嘎影片，以下皆是）

2017-02-25 20:24

〔即時新聞／綜合報導〕網路紅人蔡阿嘎近期拍攝1部自製短片，將20部經典懷舊廣告重現，搞笑改編劇情及懷舊廣告令人回憶無限。

▲酷兒飲料由可口可樂公司出產，至今在日本都還買得到，在台灣的電視廣告採用趙自強主唱的廣告歌：「Q-o-o，有種果汁真好喝，喝的時候酷兒，喝完臉紅紅！」印象深刻。

▲找來台灣棒球選手張誌家代言，廣告詞「三餐老是在外、人人叫我老外」成功帶起果菜汁買氣。

▲香港腳藥廣告，鄉土的曲調，加上連續播放，成功帶起知名度。

▲張君雅小妹妹的泡麵廣告，甚至成為了該牌的註冊商標，至今都還熱賣於賣場及滷味攤上。

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