| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 生活

蔡阿嘎帶你走進時光隧道 20個經典廣告重現

這不是肯x雞，一度引起模仿熱潮。（圖擷取自蔡阿嘎影片，以下皆是）

2017-02-25  20:24

〔即時新聞／綜合報導〕網路紅人蔡阿嘎近期拍攝1部自製短片，將20部經典懷舊廣告重現，搞笑改編劇情及懷舊廣告令人回憶無限。

▲酷兒飲料由可口可樂公司出產，至今在日本都還買得到，在台灣的電視廣告採用趙自強主唱的廣告歌：「Q-o-o，有種果汁真好喝，喝的時候酷兒，喝完臉紅紅！」印象深刻。

▲找來台灣棒球選手張誌家代言，廣告詞「三餐老是在外、人人叫我老外」成功帶起果菜汁買氣。

▲香港腳藥廣告，鄉土的曲調，加上連續播放，成功帶起知名度。

▲張君雅小妹妹的泡麵廣告，甚至成為了該牌的註冊商標，至今都還熱賣於賣場及滷味攤上。

相關影片請見：

蔡阿嘎個人則是覺得這個小兒感冒藥的廣告最好笑。（圖擷取自蔡阿嘎影片，以下皆是）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 廣告 懷舊 搜奇 網搜 蔡阿嘎 趣聞
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
悲！遊覽車翻覆
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
輕鬆煮✧野菇雞蓋飯
電鍋菜✧百花雕魚卷
豬肉翡翠麵疙瘩
快速去蝦子腸泥！
轉寄

標題：蔡阿嘎帶你走進時光隧道 20個經典廣告重現


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月25日‧星期六‧丁酉年正月廿九日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.