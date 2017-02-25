未交寒假作業被罰擦地 校方：將檢討作業設計

2017-02-25 19:34

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣一名小六男童因為沒交寒假作業，被班導師罰擦教室地板，男童表姊得知後，認為懲罰傷人自尊。校方則表示，曾給補交作業的機會，學生仍未交，才會採行勞動服務的管教；但可能是溝通不良，雙方發生誤會，未來也將檢討作業的設計方式。

男童表姊不滿，這次寒假作業，有一項要學生在家煮一道菜，用相機拍下每一個步驟，洗出照片再剪貼到作業簿；但因家裡沒有相機和手機，希望改用圖文方式表達，沒想到未獲班導師同意。上週，表弟被罰跪擦教室2000格地板，覺得很委屈。

校長表示，寒假作業有多項生活化的設計，包括寫一封信給主要照顧者、學習煮一道菜等；如一項未交，罰擦地板500格（一格為30公分見方）的勞動管教。這名男童有4項作業未交，開學後，班導師曾給一週時間補交，但男童並未說明家裡無照相設備，至上週仍未交，男童因此共被罰擦2000格，利用下課10分鐘時間，和另3名同學象徵性地在同一間教室執行完成，每人只擦一小區塊，並沒有真的擦2000格。

表姊聽到表弟受罰後，基於護弟心切，跑到學校找班導師理論；班導師見表姊情緒激動，一度請其監護人出面。

校長說，男童是學校優先關懷對象，學校提供課輔、晚餐和夜讀輔導，並栽培他發展體育專長，男童曾獲得全縣國小跳遠第1名。班導師教學認真，屢獲獎項，對男童付出很大心力照顧。此事發生後，校方曾找男童表達老師永遠愛你的立場；而學校也會深自反省，加強親師生之間的溝通，並檢討作業設計的內容，避免類似情事再發生。