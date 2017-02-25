228耳語再現 成大「聽說步道」重現70年前氛圍

2017-02-25 19:18

［記者劉婉君／台南報導］228前夕，國立成功大學成功校區內出現一條「聽說步道」，步道兩側插滿布條，「聽說台北開槍掃射，百姓大家都起來反抗了！」「聽說市區開始亂了餒，警察也跑了！」「聽說有教授和學生被抓。」就像走入70年前228事件的耳語中，深刻感受到當時的緊張氛圍。

「聽說步道」是成大學生會主辦的「遺忘．凝望：二二八 七十周年紀念系列活動」之一，活動總召吳馨如表示，70年前的228事件，與成大也有很深的淵源，當年湯德章律師保護了許多成大學生，布條上重現的就是當時的故事，希望藉由這樣的方式，讓成大師生更了解湯德章與228事件。

「遺忘．凝望：二二八 七十周年紀念系列活動」包括人權歷史實境體驗、真人圖書館系列演講、遊行、劇團演出及紀念音樂會與祝禱追思晚會。

人權歷史實境體驗部分，除了聽說步道，還邀學生於設置在成大博物館前的鄭南榕照片獻上供品，在捲成菸捲狀的紙條上，寫下想跟這位學長說的話。吳馨如說，鄭南榕在成大讀書時，常在博物館後方的格致堂抽菸思考，而這裡也是南榕廣場命名爭議的地點。

真人圖書館系列在20日開始，邀請台灣民主前輩分享生命歷程。

228當天下午2點28分，還將依循民主前輩們的步伐，從30年前，台灣社會發起的第一場228平反遊行地點—大南門出發，遊行到湯德章紀念公園；當晚6點在南榕廣場，有台南大學戲劇系演出當年吳慶年帶領台南工學院為義鬥爭，並有紀念音樂會與祝禱追思晚會，農村武裝青年、城鄉放送局也將出席。