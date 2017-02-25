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彰化很無聊？ 返鄉青年推「認識彰化」小旅行

「認識彰化」小旅行由陳俊達導覽的課程，走訪百年香鋪。（記者劉曉欣攝）

2017-02-25  19:15

〔記者劉曉欣／彰化報導〕彰化很無聊？彰化市根本除了八卦山大佛，根本就沒有看頭？曾在台北旅行社從事行銷、帶團的邱明憲，6年前決定返回彰化市的家鄉，打造「行銷彰化」的旅行平台，今年正式推出小旅行的導覽行程，要扭轉「彰化很無聊」的刻板印象！

邱明憲說，不論他帶團，或是出國，都要從介紹自己的家鄉開始，但是他發現卻很少有國外的人來到彰化玩，尤其是他從小生長的彰化市，他決定返鄉來改變。

「任何地方都是獨一無二的！」邱明憲認為，在地深度小旅行是未來的趨勢，每個地方都有不同的在地特色，以彰化市來說，從爌肉飯展開的味覺探索，就是最平民的享受；來到全國最長的天空步道，就應該探索八卦山的生態；彰化市寺廟古蹟密度很高，用步行方式來走訪百年香鋪、百年繡莊與廟宇，都很適合。

因此，他從今年開始推出「認識彰化」小旅行，尋找各行各業學有學長的人來導覽，從寺廟建築、八卦山生態、民間信仰都有；昨天就由對南瑤宮金意承青年會成員陳俊達來導覽「媽祖繞境預習課」，從走訪百年香鋪店到傳統繡莊，報名參加成員有小學生，也有人專程從台中來，代表深度小旅行確實有其市場。

從小旅行出發，邱明憲認為這是「團體戰」，他尋找志同道合的各方面專家來導覽，他提供平台，未來，他希望能夠推出日文團、英語團，就像台灣人出國可以到當地參加「短期套裝行程」，他相信，彰化市也行。

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  • 「認識彰化」小旅行由陳俊達導覽的課程，走訪傳統繡莊。（記者劉曉欣攝）

    「認識彰化」小旅行由陳俊達導覽的課程，走訪傳統繡莊。（記者劉曉欣攝）

  • 返鄉青年打造旅遊平台，推出「認識彰化」小旅行。（記者劉曉欣攝）

    返鄉青年打造旅遊平台，推出「認識彰化」小旅行。（記者劉曉欣攝）

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