彰化很無聊？ 返鄉青年推「認識彰化」小旅行
2017-02-25 19:15
「認識彰化」小旅行由陳俊達導覽的課程，走訪百年香鋪。（記者劉曉欣攝）
〔記者劉曉欣／彰化報導〕彰化很無聊？彰化市根本除了八卦山大佛，根本就沒有看頭？曾在台北旅行社從事行銷、帶團的邱明憲，6年前決定返回彰化市的家鄉，打造「行銷彰化」的旅行平台，今年正式推出小旅行的導覽行程，要扭轉「彰化很無聊」的刻板印象！
邱明憲說，不論他帶團，或是出國，都要從介紹自己的家鄉開始，但是他發現卻很少有國外的人來到彰化玩，尤其是他從小生長的彰化市，他決定返鄉來改變。
「任何地方都是獨一無二的！」邱明憲認為，在地深度小旅行是未來的趨勢，每個地方都有不同的在地特色，以彰化市來說，從爌肉飯展開的味覺探索，就是最平民的享受；來到全國最長的天空步道，就應該探索八卦山的生態；彰化市寺廟古蹟密度很高，用步行方式來走訪百年香鋪、百年繡莊與廟宇，都很適合。
因此，他從今年開始推出「認識彰化」小旅行，尋找各行各業學有學長的人來導覽，從寺廟建築、八卦山生態、民間信仰都有；昨天就由對南瑤宮金意承青年會成員陳俊達來導覽「媽祖繞境預習課」，從走訪百年香鋪店到傳統繡莊，報名參加成員有小學生，也有人專程從台中來，代表深度小旅行確實有其市場。
從小旅行出發，邱明憲認為這是「團體戰」，他尋找志同道合的各方面專家來導覽，他提供平台，未來，他希望能夠推出日文團、英語團，就像台灣人出國可以到當地參加「短期套裝行程」，他相信，彰化市也行。
相關影音
看更多！請加入自由時報粉絲團
生活‧本日最多瀏覽
- 烘焙坊惡狀連環爆 勞工局協調竟建議當「買個經驗」
- 鋼鐵人是你？ 小松鼠霸氣落地照網路瘋傳
- 返回阿美族聖山尋根 奇美部落組76人大隊出發
- 下週汽柴油 估各小漲1角
- 機捷下週將通車 A8長庚醫院站卻多處漏水
網友回應
熱門新聞
- 邵昕轉戰餐飲業慘賠300萬 娶妻後賣麵月賺100K
- 因實驗操作失誤 世界唯一一塊「金屬氫」消失了...
- 袁惟仁來惹！ 歌王歌后急救援「羅大佑」
- 《我看會虧到「不省人事」》柯唱衰淡海輕軌 朱立倫反擊
- （影音）范范求黑人別離婚 原因竟是...
- 敍利亞2起自殺炸彈攻擊釀68死 IS坦承犯案
- 高中木棒聯賽》穀保轟炸興大附農 盼宰平鎮復仇
- 晶華酒店排風管機房疑為起火點 管理責任待釐清
- 余文樂甜蜜放閃 公開秀恩愛大讚皮帶千金女友
- 中1.2億攏是假？鄉民炸5百份雞排嗆辛龍
- 不只辛龍 女星被爆中兩次頭獎抱走2億！
- NBA》忍無可忍 卡森斯怒轟國王隊「懦弱」
- 北水局祭「空中增雨」 天公不作美
- 連勝文爆瘦！ 出面透露減重祕訣就是...
- NBA》將轉行當球評 波許：不用再流汗跟跑步了
- 自由廣場》去台灣話的台灣化？
- 玖壹壹萬人演出擠爆 KID甜蜜合體許維恩被捕獲
- 他被笑史上最爛滑雪選手 背後故事紅到全世界（影音）
- 中國700噸雙船體飛彈艦模型 激似我沱江艦
- 子瑜隨團攻日 媒體國籍變變變
- 台出養美國男童遭槍殺 當地社區舉辦祈禱會
- 中職》會是支全壘打嗎？陳凱倫、劉時豪分享繪本
- 修車廠董娘兼營六合彩 整個展場都是她的簽賭站
- 《TAIPEI TIMES 焦點》228 evidence indicts Chiang: academic
- NBA》轉戰火箭表現佳 L.威廉斯：意義重大
- 友善狗公車試辦 延長到5月底
- 消毒和李國毅不合 連俞涵下戲不跟人相處
- 未成年飲酒遭查獲 5少女嗆「這又沒什麼！」
- 文化部下架威權崇拜商品 社團：紀念殺人魔是國家恥辱
- 梅姨喊停奧斯卡客製戰袍 老佛爺狠批「天才演員也很廉價」
- 蔣介石銅像被拆 洪秀柱嗆「我們不怕啦！」
- NBA》老愛嘲諷麥基 勇士球團看不下去出手處理
- 本田LPGA泰國賽》雨神來亂 曾雅妮龔怡萍暫平盤
- 資產53億 房地164筆 救國團好野人
- 女子參加音樂節 遭色男咬傷還連續性侵3次
- 網友10大國民老婆排行 子瑜第6她奪冠！
- NBA》轉戰鵜鶘首戰慘敗 卡森斯：我們目前還是糟糕的球隊
- 【私主張】當負面情緒來臨時
- 奧斯卡名單很「川普」 這些族群遭隱性排擠
- 撞破每層樓雨遮 蜘蛛賊墜5樓撿回命
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：彰化很無聊？ 返鄉青年推「認識彰化」小旅行
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分