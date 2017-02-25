連續停水被罵翻 中市10處污水下水道暫停施工

水利局宣布目前中市十處污水下水道推進工程均暫時停止施工。（水利局提供）

2017-02-25 18:46

〔記者何宗翰／太平報導〕台中市部份地區20日晚間8點，因水管被挖斷，造成大停水，22日傍晚搶修恢復供水，隔天又再度因管線老舊斷裂漏水，讓停水戶大罵政府無能！市府水利局長周廷彰今天前往北區、太平等工地視察，為避免管線圖資不足誤損管線的情況再度發生，宣布目前10處污水下水道推進工程均暫時停止施工。

水利局長周廷彰表示，中市正進行污水下水道工程的地點，共有南屯區大業路、北區華中街、陝西路及華富街、西屯區重慶路、北屯區大連路、崇德路及旅順路、中區綠川西街、太平區樹德路等10個工區，已要求工程全面暫時停止施工，並請設計監造單位與將與自來水公司完成圖資確認後，再行進場施作。

水利局也與自來水公司溝通，達成請自來水公司建立地理資訊系統資料庫，以提升工程圖說套繪準確性，並應依「台中市道路挖掘管理自治條例」，提供平面及斷面高程資料等兩點共識。

水利局也表示，針對東區精武東路誤損事件，將委由第三公證單位土木技師公會鑑定，以釐清權責，後續將加強圖資掌握，避免事件再次發生。