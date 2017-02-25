寒流擋不住賞櫻熱 南投加強遊覽車稽查
2017-02-25 18:47
〔記者謝介裕／南投報導〕 228連假首日，南投縣警局交通隊與南投監理站、交通部觀光局人員針對遊覽車、大客車展開聯合稽查工作，並選擇仁愛鄉奧萬大等賞櫻景點對外觀光動線為重點，總共攔檢12部遊覽車，僅1部因車尾未懸掛駕駛名牌遭開單，其餘均符合規定。
適逢強烈寒流來襲，儘管今日天氣又濕又冷，但似乎仍敵不住民眾賞櫻的熱情，南投縣從信義鄉草坪頭、鹿谷鄉石馬公園、竹山杉林溪、九族文化村迄仁愛奧萬大等地，不時出現一陣一陣的賞櫻人車潮，溪頭妖怪村等各風景區飯店、民宿，也依舊是一房難求，但整個交通狀況良好。
南投縣警局交通隊、南投監理站及交通部觀光局等相關單位組成的交通稽查小組，今日一早便針對通往仁愛鄉奧萬大等賞櫻盛地的投83線、埔霧公路等道路展開路檢勤務，遊覽車業者也都十分配合。
南投警方表示，南投縣幅員遼闊，基於地理環境特性考量，26日將從烏溪線改到日月潭等濁水溪線風景區，希望提高執法強度，讓遊覽車駕駛更重視行車安全，減少意外發生。
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