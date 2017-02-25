乘客反映機捷A8站漏水 桃捷：是「雨潑」現象

機場捷運通車在即，A8長庚醫院站今天又被乘客反映，站體有多處漏水。（記者鄭淑婷攝）

2017-02-25 18:35

［記者鄭淑婷／桃園報導］機場捷運預計3月2日通車，日前發生A9林口站到A10山鼻站間，軌道出現2到5毫米的鋼軌裂縫，桃園接連兩天雨勢不斷，A8長庚醫院站今天又被乘客反映，站體有多處漏水、候車月台濕漉漉的情況，讓試乘民眾憂心說：「雨勢沒有很大站體就漏水，那下大雨怎麼辦」；桃捷公司董事長劉坤億表示，經檢視並非站體結構問題出現漏水或滲水，是因綠建築設計有「雨潑」現象，已與高鐵局聯繫進行全線檢修改善。

劉坤億表示，A8站長庚醫院屬於高架車站，以綠建築設計有採光、通風等考量，月台層上方有部分採鏤空設計，因此，雨勢較大時可能會出現「雨潑」現象，在試營運前已發現類似問題，向高鐵局反映後加裝擋雨板。

劉坤億表示，可能有部分區域擋雨不足，民眾候車時仍感覺有雨勢潑入，月台層也有些濕漉漉，讓民眾感覺到不舒服，針對此問題也緊急與高鐵局聯繫，對沿線車站進行全面檢修改善。