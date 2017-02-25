新山水庫近滿水位 基隆5月底前不缺水

2017-02-25 18:25

〔記者俞肇福／基隆報導〕相較新北市水情告急，自3月1日起實施第一階段限水措施，基隆市的水情則相對樂觀；自來水公司第一區管理處經理董書炎表示，新山水庫距離滿水位82.68公尺，還差零點32公尺，5月底前沒有缺水問題。

董書炎表示，新山水庫最近拜基隆地區大雨所賜，水庫有效蓄水量逼近99％，只要再下雨，新山水庫就要滿水位，現在看來，基隆到5月沒有缺水危機，但是未來的天候很難講，暑假會不會缺水很難預料；董書炎強調，雖然目前還沒有缺水危機，但還是希望民眾節約用水。

董書炎表示，基隆新山水庫的主要水源來自基隆河、周邊新北市萬里的瑪鋉溪和貢寮雙溪河，2月以來降雨量大，讓新山水庫進帳不少。

根據中央氣象局官網資料顯示，從2月1日至2月25日晚間，基隆地區累計降雨量達220毫米，光是25日單日就已經降下超過67毫米，大雨降落在基隆河等集水區，讓新山水庫順利蓄水。

基隆市近十年來，水情吃緊主要集中在夏天的枯水期，尤其碰上雞籠中元祭用水高峰期，如果梅雨季節降雨不足，就會讓水公司人員繃緊神經。