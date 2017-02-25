| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
男子爬上左營果貿眷村20樓 警消到場救援
 首頁 > 生活

新山水庫近滿水位 基隆5月底前不缺水

2017-02-25  18:25

〔記者俞肇福／基隆報導〕相較新北市水情告急，自3月1日起實施第一階段限水措施，基隆市的水情則相對樂觀；自來水公司第一區管理處經理董書炎表示，新山水庫距離滿水位82.68公尺，還差零點32公尺，5月底前沒有缺水問題。

董書炎表示，新山水庫最近拜基隆地區大雨所賜，水庫有效蓄水量逼近99％，只要再下雨，新山水庫就要滿水位，現在看來，基隆到5月沒有缺水危機，但是未來的天候很難講，暑假會不會缺水很難預料；董書炎強調，雖然目前還沒有缺水危機，但還是希望民眾節約用水。

董書炎表示，基隆新山水庫的主要水源來自基隆河、周邊新北市萬里的瑪鋉溪和貢寮雙溪河，2月以來降雨量大，讓新山水庫進帳不少。

根據中央氣象局官網資料顯示，從2月1日至2月25日晚間，基隆地區累計降雨量達220毫米，光是25日單日就已經降下超過67毫米，大雨降落在基隆河等集水區，讓新山水庫順利蓄水。

基隆市近十年來，水情吃緊主要集中在夏天的枯水期，尤其碰上雞籠中元祭用水高峰期，如果梅雨季節降雨不足，就會讓水公司人員繃緊神經。

廣告
  • 今年以來，基隆地區降雨量不小，新山水庫逼近滿水位，三個月內沒有缺水問題。（記者俞肇福攝）

    今年以來，基隆地區降雨量不小，新山水庫逼近滿水位，三個月內沒有缺水問題。（記者俞肇福攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 新山水庫 缺水限水
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
悲！遊覽車翻覆
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
輕鬆煮✧野菇雞蓋飯
電鍋菜✧百花雕魚卷
豬肉翡翠麵疙瘩
快速去蝦子腸泥！
轉寄

標題：新山水庫近滿水位 基隆5月底前不缺水


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月25日‧星期六‧丁酉年正月廿九日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.