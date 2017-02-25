縣府到東京宣傳 百位日籍選手3月來台東跑馬拉松

台東縣政府到東京宣傳，吸引日本民眾合影並上傳照片。（台東縣政府提供）

2017-02-25 18:27

［記者黃明堂／台東報導］台灣首次參加2017東京馬拉松博覽會，台東縣海外行銷傳捷報，會展期間最新報名統計，今年3月的IRONMAN 70.3 Taiwan賽事，外籍選手從2016年的423位成長到今年的682位，其中日籍選手成長接近1倍，已破百位，是繼香港之後最多的外籍選手參加國家。

台東縣政府表示，為了擴大推動台東運動行銷，與世界連結，於2月23日到25赴日參加2017東京馬拉松博覽會（TOKYO MARATHON EXPO 2017），與國際鐵人品牌CHALLENGE Taiwan（WayPoint鐵人工廠）、IRONMAN Taiwan（台灣鐵人三項公司）及Green island IDiving（台東綠島愛潛水聯盟）共同宣傳推介，成功打響台東縣運動觀光的品牌。

此次參展，台東縣特別仿造海濱公園紅框場景，民眾在展覽期間紅框內拍照，且上傳照片至個人社群平台如：FB、Twitter、 Instagram...等，可獲得限量好禮，有一位身著海盜裝扮的日本跑者前來台東攤位參加打卡活動，他的特殊扮相相當吸引人注目。

博覽會除了宣傳台東賽事場域外，更於展覽期間推出專屬博覽會限定，搭配台東縣內鐵人三項賽後觀光行程的台東好玩卡，目的就是要讓選手賽後多駐足台東體驗獨特的人文風光與旅遊資源。

縣政府國際發展及計畫處處長余明勳表示，台東縣政府正積極打造大型運動賽事服務平台，經由該平台，賽事業者可以線上申請舉辦賽事及了解申請進度，而賽事選手可以了解台東縣內完整的年度賽事資訊、報名方式及相關住宿、交通、遊程資訊，透過平台的資訊公開、資源整合以提升各類賽事的傳播與經濟效益。