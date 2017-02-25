可欣賞戰地風光 馬祖北竿超馬賽3/25登場
2017-02-25 18:14
馬祖北竿硬地超馬賽將於3月25日登場，共有500人報名參賽挑戰。（記者俞肇福攝）
〔記者俞肇福／綜合報導〕馬祖北竿硬地超級馬拉松賽日前截止報名，共有包含馬祖、台灣與中國的跑者逾500人報名參賽；北竿超馬賽將於3月25日上午8點半在北竿綜合運動場起跑，跑者除了可以在坡度陡的路況下挑戰自己紀錄外，還可欣賞戰地風光。
連江縣政府教育處長陳冠人表示，北竿硬地超馬賽，超馬組（50公里）和半超馬組（25公里）限額各200人，挑戰組（12.5公里）限額100人；此外，為了能讓北竿硬地超馬賽符合超馬賽水準，縣政府特別從香港請來了國際A級賽道丈量員馮宏德為賽道進行丈量認證，讓我們的賽道成為由AIMS所認證的賽道，並朝著讓賽事成為IAU（國際超馬總會）銅標認證的目標前進。
陳冠人表示，超馬賽從早上8點半起跑，各組的時間限制分別是8小時、4小時與2小時，繞島一圈12.5公里，跑者們由北竿綜合運動場出發、經過后沃村、坂里村、芹壁村、橋仔村之後再回到塘岐村，希望跑者們能領略北竿各村不同風情及人文風光。
陳冠人表示，北竿多變的地形，考驗跑者的體力，而且沿途的大自然風景，更是本島路跑賽事所無法比擬，形成北竿超馬賽的一大亮點。
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