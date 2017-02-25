機捷下週將通車 A8長庚醫院站卻多處漏水

機場捷運將在下週四（2日）通車，不過今天A8長庚醫院站卻出現漏水的狀況，讓試乘民眾感到擔心，桃捷公司表示將進行全面檢修。（資料照，記者鄭淑婷攝）

2017-02-25 18:18

〔即時新聞／綜合報導〕機場捷運將在下週四（2日）通車，不過今天A8長庚醫院站卻出現漏水的狀況，讓試乘民眾感到擔心，桃捷公司表示將進行全面檢修。

據《蘋果》報導，上週五機場捷運林口站和山鼻站間發生鋼材裂開，今（25日）又發生A8長庚醫院站多處漏水，有試乘民眾表示「雨也沒有非常大，整個站體就多處漏水」，認為應該要詳細檢查，以免影響安全。

桃捷公司則回應表示，已在今天下午4點試營運結束後，關閉A8長庚醫院站站體，進行全面檢修。