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228連假出國 搭乘機捷便利又舒適

桃捷公司拍攝VR全景影片，教導民眾如何快速搭乘機捷出國。（桃捷公司提供）

2017-02-25  18:05

［記者謝武雄／桃園報導］今天是228連續假期第1天，很多民眾利用4天連假出國；機場捷運、預辦登機都適時發揮功能，為了為旅客更加熟悉轉乘桃園國際機場動線，桃捷公司拍攝VR全景影片，帶領民眾以步行方式來回機場捷運與桃園機場出入境大廳，讓出國民眾有所依據，也呼籲民眾出國多利用機場捷運，省時又省錢。

這次VR全景影片，除2位桃捷女孩，也安排機捷A1台北站副段長李漢民擔綱桃捷先生，以中英文對話方式，介紹行經的動線、指標、設備等，方便旅客轉乘並熟悉相關動線。

桃捷公司表示，機場捷運從A1台北站到A13桃園機場第二航廈站，直達車全程大約37分鐘，沿途停靠A3新北產業園區站、A8長庚醫院站、A12機場第一航廈站；民眾若在228連續假期安排出國旅行，可以搭乘機場捷運到桃園國際機場航廈站，免費體驗機捷便利與舒適性。

桃捷公司VR全景影片

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  • 桃捷公司拍攝VR全景影片，教導民眾如何快速搭乘機捷出國。（桃捷公司提供）

    桃捷公司拍攝VR全景影片，教導民眾如何快速搭乘機捷出國。（桃捷公司提供）

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