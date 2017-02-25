美白牙膏真的有用嗎？刷錯方式會讓牙齒變得很糟糕！

2017-02-25 18:30

〔iStyle頻道／綜合報導〕牙齒不管怎麼刷都黃黃的，害你想笑不敢大聲笑，就怕留給別人壞印象？為了讓牙齒變白，最經濟實惠的方法就屬「美白牙膏」了，不過它真的能在不傷害牙齒的情況下，幫助牙齒變白嗎？根據日本美容網站「スキンケア大学」報導，美白牙膏裡含有兩種成分可以讓牙齒變白，不過一旦用錯刷牙方式，牙齒就有可能受傷害。

兩種成分中，一種是「分解色素」另一種則為「粉狀摩擦劑」其中，分解色素能分解附著在牙齒表面上的菌斑、飲料、食物......等外源性色素，但是對於蛀牙、神經壞死、本身牙齒就不白的內緣性色素則沒有幫助；粉狀摩擦劑是利用不能溶解的粒子不斷磨擦牙齒表面讓它變白，但同時也會刮傷牙齒，長久下來極有可能讓牙齒變敏感。

為了減低牙齒受傷的風險，廠商大多提醒小心使用美白牙膏，盡可能一個禮拜使用1、2次，避免天天使用，除此之外，牙膏量和重複刷表面的次數都不宜過多，動作要輕柔，如此一來才能在美白牙齒的同時保護它不受傷。