喝咖啡意外超抗老！研究：效果明顯的人一天都喝...

2017-02-25 17:45

〔iStyle頻道／綜合報導〕每天上班前，下午休息時，都會習慣性喝杯咖啡醒醒腦？那真的恭喜你！你已經在不知不覺間養成良好的抗老習慣囉，根據「Time」報導，《自然醫學期刊》近期發表一項研究顯示，一天喝5杯咖啡的人身體發炎情況最輕微。

該項研究一共分析100名年輕人及老年人的血液樣本，正常來說，與年輕人相比，老年人體內的發炎基因較為活躍，也正因如此，他們更容易出現各種慢性疾病，比如高血壓、心臟病、癌症、阿茲海默症......等，而美國史丹佛大學免疫、移植暨感染中心副教授David Furman表示，這些疾病並非只是老化引起，主要還是跟發炎因素有關。

不過有趣的是，他們發現，老年人體內發炎基因較少的人都有「喝咖啡」這項共通點，再進一步探索發現，一天喝超過5杯的人發炎基因活性最低微，由此可知，咖啡因能有效抑制發炎反應，不過史丹佛研究所所長Mark Davis強調，發炎反應並非不好，它原是身體防禦，對抗感染，清除毒素的一種機制，只是隨著老化，機制會逐漸失靈，但是現在終於發現抑制的方法！不過每個人喝咖啡產生的反應並不同，建議1天喝1、2杯就好，或是改喝綠茶、紅茶......等含有咖啡因的飲料代替也可以。