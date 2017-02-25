台大造假論文案 延燒成大助教

2017-02-25 17:54

〔記者王捷／台南報導〕台大教授郭明良團隊涉及違反學術倫理案，調查小組和特別委員會經過4個月調查後，認定8人違反學術倫理，其中一位成員，是成大醫學檢驗生物技術系助理教授陳百昇，得知這個消息，成功大學指出，目前沒有收到台大調查小組的正是公文，如果有收到公文，將由系所、校召開教評會議處。

造假論文案，台大調查小組和特別委員會經過4個月調查，24日台大召開校教評會審議，認為郭明良教授團隊8人涉違反學術倫理，團隊中有兩名作者不是台大成員，包括國家衛生研究院副研究員蘇振良、成大醫學檢驗生物技術學系陳百昇。

據了解，陳百昇助教也是台灣大學博士，專長癌症研究，包括微核糖核酸功能學、癌症轉移及抗藥性、精準醫療等，他曾獲得美國、台灣癌症研究學會的相關論文獎，2012年也獲得財團法人李鎮源教授學術基金會醫學研究青年學者獎。

成大助教涉假論文案，同樣重創成大學術地位，不過成大指出，絕對不會胳膊向內彎，新聞中心主任湯堯說，校方目前未接到正式公文，所以無法做出任何處置，依校務程序，校方接到台大公文後，將交由系所先行召開教評會，做出決議後再由校方作最後確認，由於遇上二二八連續假期，校方必須在下周三才會有懲處結果。