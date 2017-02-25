石磚砌回對父親的愛 坪林百年石頭屋重現光彩！
〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市坪林區公所前一棟近百年傳統石頭屋，原本因為久無人居而荒廢傾圯，面臨拆除命運，屋主後代王寶彩與兄弟姐妹，不捨父親留下的古厝就此消失，決定不惜工本找國內砌石頭屋師傅重組，歷經3位師傅、兩年工時終於完工，外觀氣派宏偉，王寶彩開心說，看到石頭屋重現光彩，彷彿年幼時在庭院看著父親烘焙茶葉的美好舊時光又在眼前。
坪林早年開墾發展時，是從區公所後方的保坪宮為中心向外擴張，一般民眾使用泥磚造屋舍，有錢人家才能從北勢溪中撿石塊搭建傳統石頭厝，石頭厝冬暖夏涼、堅固耐用，但是隨著近代鋼筋水泥建築林立，石頭厝的古樸樣貌逐漸被遺忘，現今坪林僅存少數的石頭厝，如區公所後方景點「百年石頭屋」，但部分外觀如屋頂和護牆都已改用現代建材整修強化，少了傳統味。
區公所前老街入口這棟歷史悠久的傳統閩南式石頭瓦屋，原本荒廢多年被列為危樓，區公所擔心影響民眾出入安全，要求屋主盡快拆除，沒想到屋主女兒、67歲的王寶彩和親友決定將石頭屋翻修、恢復原貌，坪林區長呂學記說，樂見屋主願意妥善保存歷史老建築，他與屋主商量，將老屋用來推廣坪林包種茶，對推廣在地特色人文觀光很有幫助。
「我想要看到石頭老屋恢復原貌，就像父親始終留在我的心頭！」王寶彩說，父親王永德曾任坪林區公所民政課長，因為熱心公益、服務鄉里，後來還當選第5屆鄉代會主席，11年前以88歲高齡去世，王寶彩說，童年時常在石頭屋後院看著父親揮汗烘焙茶葉，與家人聊天，是她童年最快樂的記憶，後來子女赴外成家立業，老屋才逐漸荒廢，但「屋子拆掉容易，捨不得的是父親遺留的身影」，因此王寶彩選擇最困難、最花錢的方式，要把石頭屋重組回來。
蓋石頭屋的技藝幾近失傳，包商從台東、宜蘭等地遍尋懂得砌石頭屋的師傅，結果前兩個師傅，不是因為太辛苦、就是工本不符放棄，在第3個師傅手中才大功告成，王寶彩不願透露花了多少錢，只說夠在在新店買層公寓了。
王家的石頭厝呈現傳統閩南石頭厝的優雅形式，石頭厝臨街的立面，還有典雅的拱型磚窗及泥塑裝飾，百年來風雨吹打的斑駁痕跡，有無限的歲月滄桑感，老屋的側面整面用石頭砌切而成，還有一棵雀榕沿著石壁的縫隙生長，殘根在牆壁中留下美麗的圖騰，見證先民拓荒開墾的堅毅精神。
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標題：石磚砌回對父親的愛 坪林百年石頭屋重現光彩！
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