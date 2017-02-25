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中南部奪HBL冠軍最後希望 管媽為高苑打氣

2017-02-25  17:36

〔記者洪定宏／高雄報導〕高中籃球聯賽（HBL）總決賽將於3月4日，在台北小巨蛋開打，高苑工商是中南部唯一代表，更是奪冠希望；長年支持體育發展的立法委員管碧玲今天為高苑籃球隊加油打氣，並致贈加菜金，期許「勇者無懼、猛牛出擊、席捲台北小巨蛋，高苑一定可以奪標」。

管碧玲強調，她曾在立法院提案修改國民體育法，設置專任教練，為優秀體育選手開闢就業出路，讓他們培育下一代，因此希望有機會將高雄打造為「陽光運動首都」。

高苑工商董事長余政憲指出，HBL深受年輕人關注與支持，以月前在高雄巨蛋的比賽為例，球迷就擠爆觀眾席，台北小巨蛋的決賽更是一票難求，希望總統蔡英文能到場觀戰，感受球迷對體育運動的熱情。

總教練田本玉表示，4支球隊各有1100個加油席，高苑已籌組約800人的啦啦隊，搶不到票的高苑球迷，請密切注意學校官網及高苑籃球隊臉書粉絲頁，等3月1日領隊會議後，將公布入場細節，讓熱情球迷跟隨高苑啦啦隊進場。

管碧玲今天下午到高苑工商體育館為球隊加油，余政憲率教練團及八卦寮文教基金會執行長黃志華陪同，因余政憲長年關心台灣運動發展，管碧玲認真請益，承諾將再修改國民體育法，讓運動選手永續發展。

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  • 中南部唯一奪HBL冠軍希望，管碧玲（中）為高苑籃球隊加油打氣。（記者洪定宏攝）

    中南部唯一奪HBL冠軍希望，管碧玲（中）為高苑籃球隊加油打氣。（記者洪定宏攝）

  • 管碧玲（右）致贈加菜金給高苑籃球隊，田浩（左）代表接受。（記者洪定宏攝）

    管碧玲（右）致贈加菜金給高苑籃球隊，田浩（左）代表接受。（記者洪定宏攝）

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