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中市今年編1350萬 補助45校發展特色課程

2017-02-25  17:23

〔記者黃鐘山／台中報導〕教育局鼓勵學校發展特色課程，去年開辦「國中小亮點發展計畫」，補助39所學校，頗受各界好評。今年再編列1350萬元，預計補助45所學校，每校最高30萬元，希望結合教師專業，發展學校特色課程，讓學生多元適性學習。

市府鼓勵國中小結合即將在107學年度實施的12年國教新課綱，進行校本課程的多元扎根與均衡發展，去年開辦「國中小亮點發展計畫」，分成潛力發展組、創新發展組、優質發展組，補助39所學校，包括優質發展組東區台中國小、創新發展組東區樂業國小及潛力發展組太平區東平國小等。

教育局今年度亮點計畫，編列1350萬元，預計補助45所學校，每校最高30萬元。在今年度亮點計畫說明會上，台中國小、樂業國小、東平國小也分別將去年推動亮點發展的經驗與成效分享給大家，希望能引導全市中小學，憑藉學校條件、社區資源及師生參與發展出學校本位課程亮點特色。

教育局指出，台中國小本位課程以「陶花舞春風」為主題，樂業國小「快樂農場—幸福稻」，東平國小「運『扯』夢想，從鈴開始」。其中，樂業國小利用得天獨厚的校園環境，在操場開闢稻田，教導學生種稻，讓學童親自體驗農耕生活，體會種植水稻之辛苦，進而懂得感恩惜福，寓教於樂。

教育局長彭富源表示，亮點發展計畫鼓勵結合教師專業，發展學校特色課程，讓學生多元適性學習。今年也配合107課綱，希望課程能更與生活情境結合，以跨領域、主題式的學習，引領學生「做中學」，培養學習興趣，期待全市中小學，都能發展各自的教育亮點。

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  • 學童打赤腳彎腰揮汗徒手插秧，實際體驗傳統種稻的辛苦，進而懂得感恩惜福。（記者黃鐘山攝）

    學童打赤腳彎腰揮汗徒手插秧，實際體驗傳統種稻的辛苦，進而懂得感恩惜福。（記者黃鐘山攝）

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