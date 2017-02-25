台東富岡港好髒 2天清走6大卡車廢棄物
2017-02-25 17:21
台東富岡港漁具隨意堆放，垃圾丟滿地，台東縣政府動工清除。（記者陳賢義翻攝）
〔記者陳賢義／台東報導〕漁民佔地為王，台東富岡漁港廢棄漁具、貨櫃散置，垃圾更是落滿地，遊客抱怨髒亂有礙觀瞻，台東縣政府雖曾公告要求移除，但成效不如預期，23日起祭出鐵腕，2天就清運出20噸卡車6車次，剩下可用漁具部分，要求漁民4日內運離。
黃姓搭船客看見富岡港亂象，忍不住搖頭興嘆，直呼港區為公共場所，並非私人所在，加上港區遊客和搶購漁穫民眾日日川流，随意堆置廢棄漁具、貨櫃及亂丟垃圾，不但髒亂也影響動線。台東縣議員滿宗楷表示，每年進出綠島的遊客有36萬人，大多經由富岡港搭船前往，日前與外地友人聊起在富岡搭船的經驗，除了動線很差外，整個環境看起來根本不像個觀光地區，令友人感到相當納悶。
洪宗楷表示，實際到港勘察，感覺像是來到落後國家，縣府德政下的收費停車格堆滿了東西，船隻卸貨區凌亂不堪，魚市場的衛生條件更令人卻步，整個港區真的看不出來縣府積極管理的態度。觀光是台東的重要經濟命脈，打造良好的基礎觀光建設，才能吸引更多元、更多國的旅客來台東；未來的富岡港擴建案，應該兼顧客運、漁業、貨運、觀光的需求，不然又是白白浪費的一筆錢。
台東縣政府農業處長許瑞貴表示，港區內許多漁具和貨櫃堆放了近20年，部分堆放在公共空間，縣府一直想清理，但漁民反彈聲浪大，去年公告要求移除，但成效不彰，因而在公告之後，這幾天開始清除，讓遊客享有乾淨的空間之餘，也利於富岡港擴建工程的進行，籲民不能把港區當做自己的家任意放置漁具和貨櫃。
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