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「靈動沾黏手」完封12武術高手 姬正賢揚名東瀛

2017-02-25  17:30

〔記者黃建華／高雄報導〕前高雄市警局戰技總教官、外號「黑姬」的姬正賢，在國內警界傳授綜合逮捕術20多年，且綜合太極、八卦、形意拳自創「黑姬內家拳」，3年前退休，從去年開始，前往日本東京推廣這套內家拳武學；一次武術交流中，以「靈動沾黏手」完封日本散打、摔角、空手道等12高手攻勢，獲日本「秘伝」武術雜誌大篇幅報導，揚名東瀛。

消息傳回台灣，不少昔日警界同僚、長官或跟過他學過「沾黏手」逮捕術的警界徒子徒孫，都盛讚他是「台灣警察之光。」

54歲的姬正賢，研習武術36年，年幼時跟隨父親研習少林拳，求學時代練跆拳就取得黑帶四段、柔道三段，後研習「孫禄堂派」形意、八卦内家拳，因武術功夫了得，警專畢業後擔任高雄市警局戰技教官，後膺任總教官，傳授逮捕術等各種實用戰技20多年，因膚色黝黑，外號「黑姬」。

「黑姬」傳授的逮捕術，目的是逮人而不傷人，因此將形意、八卦內家拳的「沾黏手」運用其中，很多高市保大特勤、迅雷等快速打擊部隊的弟兄，都曾受教黑姬的這套「靈動沾黏手」，只要被他的手黏上，跑都跑不掉。

2013年4月，姬正賢從警界退休，自創「黑姬內家拳」，教人強健體魄、防身，去年更前往日本東京推廣這套武學，將內家拳至高境界「靈動沾黏手」的實戰妙技，介紹給日本武術愛好者，吸引各種武術高手前往。

姬正賢在日本的武術講座強調，內家拳與其他拳術的不同，在於不出拳打人，而是用內功將對方控制住，只沾觸而不傷對方，柔中帶剛，練拳時慢中求精、實戰時以「靈動沾黏」使對手不覺頭首被制，正是拳經所云「出手不見手、見手無處走」。

日本12名散打、摔角等武術高手，輪番下場與姬正賢切磋，標榜「只守不攻」的姬正賢，面對日本散打等高手肘擊、關節技等凌厲攻勢，卻展現沾黏內勁及紳士風度完美化解，讓對手與在場者感到敬佩、讚賞，全程採訪的日本武術雜誌因此大篇幅報導「黑姬內家拳」，讓來自台灣的這位武術家黑姬大師威名傳開。

目前人在台灣的姬正賢今天電話受訪時表示，他每兩個月前往日本傳授武學一次，每次為期兩個月，3月中旬將再前往東京授課。

「黑姬内家拳」立旗東京已一年多，學員中無論是初學者或資深太極拳、跆拳、合氣道等武術高手都有；一位日本學員在臉書說，初次接手問勁，體驗姬正賢如行雲流水、蟒蛇纒身的「沾黏内功」技法，才感受内家拳之奧妙及其威力。

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  • 前高雄市警局戰技總教官、外號「黑姬」的姬正賢，綜合太極、八卦、形意拳自創「黑姬內家拳」，退休後前往日本東京推廣這套內家拳武學，獲日本「秘伝」武術雜誌大篇幅報導，揚名東瀛。（取自「黑姬內家拳」臉書）

    前高雄市警局戰技總教官、外號「黑姬」的姬正賢，綜合太極、八卦、形意拳自創「黑姬內家拳」，退休後前往日本東京推廣這套內家拳武學，獲日本「秘伝」武術雜誌大篇幅報導，揚名東瀛。（取自「黑姬內家拳」臉書）

  • 姬正賢與日本武術高手交流後合影。（取自「黑姬內家拳」臉書）

    姬正賢與日本武術高手交流後合影。（取自「黑姬內家拳」臉書）

  • 「黑姬」姬正賢的「靈動沾黏手」完封與他切磋的日本12武術高手，獲日本武術雜誌大幅報導。（取自「黑姬內家拳」臉書）

    「黑姬」姬正賢的「靈動沾黏手」完封與他切磋的日本12武術高手，獲日本武術雜誌大幅報導。（取自「黑姬內家拳」臉書）

  • 姬正賢昔日示範教導警界綜合逮捕術的英姿。（記者黃建華翻攝）

    姬正賢昔日示範教導警界綜合逮捕術的英姿。（記者黃建華翻攝）

  • 姬正賢在日本指導學員「黑姬內家拳」。（取自「黑姬內家拳」臉書）

    姬正賢在日本指導學員「黑姬內家拳」。（取自「黑姬內家拳」臉書）

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