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塞困車陣感受深 交長：提升安全公共運輸旅遊行程

2017-02-25  17:06

〔記者林國賢／雲林報導〕交通部長賀陳旦今視察國道交通情況時指出，經過親自體驗，提升公共運輸旅遊行程品質，把旅遊安全做得更好，讓民眾願意採行，可以減少車流。

賀陳旦原本預定12點40抵達古坑休息站，卻遲至下午3點左右才到達。賀陳旦說，今天高速公路車流比較多，加上新竹以北雨勢大，導致行車時程比預估還要久，不過，這樣情形讓視察行程更實際，也更重要，除了了解路況外，交通部也要把旅遊做好，讓民眾願意搭乘大眾運輸工具，紓解交通壅塞。

賀陳旦表示，此行最重要的目的，是關心各休息站為遊覽車、大客車司機準備的休息空間，讓司機能夠在高速公路沿線停靠時，身心都能獲得充分休息；另也請消費者選擇經過交通部過濾的旅遊產品，很放心地進行安全的旅遊。

今天全國同步針對遊覽車進行安全檢查，雲林監理站上午在古坑休息站計檢查50輛遊覽車，僅有1輛車因出廠年份標示不符，已開告發。

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  • 交通部長賀陳旦（左二）視察古坑休息站，了解司機休息設備。（記者林國賢攝）

    交通部長賀陳旦（左二）視察古坑休息站，了解司機休息設備。（記者林國賢攝）

  • 古坑休息站有遊覽車司機休息空間，有躺椅及水果。（記者林國賢攝）

    古坑休息站有遊覽車司機休息空間，有躺椅及水果。（記者林國賢攝）

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相關關鍵字： 國道 塞車 賀陳旦 高速公路
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