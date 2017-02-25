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楊泮池全身而退 教授批：一開始找自己人調查就錯了

2017-02-25  16:55

〔記者蕭玗欣／台北報導〕台大今說明郭明良案調查報告，其中特別委員會針對校長楊泮池的部分，認定其擔任掛名作者並無違反學術倫理情事，也沒有理由需要下台。台大公共衛生學院教授季瑋珠批評，「台大一開始找自己人調查，就做錯了!」每個掛名作者都會參與審查和修改，全體作者都應該對論文負責，楊泮池不僅是共同作者、還是一校之長，怎麼會完全沒有責任，完全說不通。

季瑋珠直言，台大一開始調查就沒有利益迴避，第一線就找醫學院和生科院等「自己人」調查，這樣不對，而明明說要調查需要半年時間，卻又迅速在2月提出報告結果，「為什麼要這麼快就結案?」

季瑋珠指出，國外調查學術倫理案件，實驗室須在第一時間封鎖，保存原始資料，所有嫌疑人都要被約談，但台大卻推說怕封鎖實驗室會違法，調查過程一點也不謹慎，結果也避重就輕。

季瑋珠認為，楊泮池身為共同作者應該對整篇文章負責，不能用這種不負責任的態度，「他也是校長，不能推說大家都是成人應自己負責，這樣就把自己說小了」，應擔起身為共同作者和校長的責任。

台大應力所教授王立昇則認為，每個研究領域的掛名慣例不同，在醫學領域，只要有參與實驗和提供數據都會掛名作者，國外甚至有單位給錢，負責人也能掛共同作者；工學院則是通訊作者和指導教授須對論文全篇負責，但其他共同作者基於信任原則，不會完全去檢視其他人的部分。

王立昇認為，楊泮池確實有其「行政責任」，在推動學術倫理觀念上有其疏失，但沒有到辭職這麼嚴重的地步。整個台大都不願看到這種事，希望能盡快找到原因避免事件再度上演。

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  • 台大公共衛生學院教授季瑋珠今批評，「台大一開始找自己人調查，就做錯了!」楊泮池不僅是論文共同作者、還是一校之長，怎麼會完全沒有責任，完全說不通。圖為台灣大學校長楊泮池日前列席立法院教育及文化委員會備詢。（資料照，記者簡榮豐攝）

    台大公共衛生學院教授季瑋珠今批評，「台大一開始找自己人調查，就做錯了!」楊泮池不僅是論文共同作者、還是一校之長，怎麼會完全沒有責任，完全說不通。圖為台灣大學校長楊泮池日前列席立法院教育及文化委員會備詢。（資料照，記者簡榮豐攝）

  • 台大學術副校長郭大維今出面說明郭明良案調查結果，認為「找不到任何理由要楊泮池辭職」。（記者蕭玗欣攝）

    台大學術副校長郭大維今出面說明郭明良案調查結果，認為「找不到任何理由要楊泮池辭職」。（記者蕭玗欣攝）

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