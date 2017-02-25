台東大學數媒系畢業展下午開展

2017-02-25 16:29

［記者黃明堂／台東報導］台東大學數位媒體與文教產業學系第3屆畢業作品展今天下午在台東藝文中心開展，12件結合美術與資訊科技的作品，都是學生們無限的創意發想。展期至3月8日，展覽期間將販售學生設計之相關周邊產品。

畢業展覽鎮以「參數」命名，共有12組不同特色的作品，除了微電影、動畫等影視特效類作品，更有遊戲等互動裝置類及創意AR電子書、互動式繪本、桌遊等作品。

作品主題以台東在地特色為藍圖，結合了台東熱氣球及農產品特色做發想的感應互動式遊戲等，發揚台東觀光文創產業；也有部分作品展現出對每個年齡階層的關懷，例如，親子互動寓教於樂的互動式電子繪本等，發揮文教產業的特性。

作品之一「怪物回家」結合了電子書、兒童繪本及實用的麵糰玩具禮盒，是由陳彥如、劉孟璇、李宜芹3位女生共同發想。其中麵糰文具是她們獨創的新產品，不同於市售紙黏土之類的捏塑玩具可能具有毒性，她們以白米為材料，加入鹽、醋、在地植物天然染劑，創造出8色無毒玩具，兒童好奇咬一口，就會因太鹹而吐出來。