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讓老人更快樂 屏醫推化妝療法

2017-02-25  16:32

〔記者羅欣貞／屏東報導〕讓銀髮族心情變好，對延緩退化老化有幫助，衛福部屏東醫院近年來除發展傳統醫療外，也在長照中心推動化妝療法，讓老人家在復健的同時，也能美麗一下。

屏東醫院去年和推動「關懷美容講座」的台灣資生堂合作，在重陽節為高齡長者舉辦化妝走秀，長輩們充滿笑容，也展現積極活力，雙方今年進一步合作，將化妝療法帶入屏醫長照中心，讓化妝成為長輩們的日常活動。

屏醫家醫科主任戴志融醫師表示，根據日本的研究，長者透過學習化妝療法，可提昇肌力、釋放愉悅的腦波，也曾發現，有些長者原本需要使用紙尿褲，持續化妝3個月後，變得想要靠自己的力量試著自行如廁。

屏醫也說，化妝療法是教導化妝的一連串連續精細動作，從旋轉瓶蓋、倒出適當用量、塗抹按摩的動作，到手持眉筆、唇膏、刷上腮紅等使用到上臂肌肉的動作，都算是復健的一種；長照中心化妝療法剛起步，長輩們初接觸後覺得很有趣，反應不錯。

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  • 屏醫舉辦化妝活動，銀髮族覺得很新鮮。（圖由屏東醫院提供）

    屏醫舉辦化妝活動，銀髮族覺得很新鮮。（圖由屏東醫院提供）

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