「西南瘋音樂祭」 大林蒲居民用音樂吶喊反空污

2017-02-25 16:28

［記者黃旭磊／高雄報導］一年只有透西南風時空氣好，大林蒲居民自費辦音樂祭，守住難得好空氣。

「西南瘋音樂祭」下午於高雄大林蒲舉辦，當地長年被工業區包圍，居民於西南風起、全年空氣最好時自費邀請大專青年演唱。主辦單位金煙囪文化協進會理事長洪富賢表示，「透西南風，全年只有這幾天空氣好」，大林蒲、鳳鼻頭「大鼻」地區拒絕污染企業「摸頭補助」，經費不足，居民捐1、2百元，企業捐幾千元，還是咬著牙辦第二屆，「要繼續辦下去，用音樂吶喊出地方痛。」

音樂會於鳳林國中前馬路舉行，當地原為沙灘，填海造路成馬路，民眾於開場前祭土，這項儀式於民國60年代工廠進駐後未曾舉行，民眾將香火插入土壤，諷刺每年歲收感謝大地，如今良田不在，只剩煙囪工廠。

在地鳳鼻頭聖樂團、NAGA樂團及大專團體倒車入庫、MUDDY NOX4等數十個團體登台高歌，台下民眾揮舞印有「大林蒲」的加油扇跟著搖頭吶喊，享受難得好空氣。前鎮高中女學生特地來加油，學生說，喜歡搖滾樂，支持在地民眾爭取好空氣權利。

「大鼻」地區位於臨海、林園工業區交界，外圍有高雄港第六貨櫃中心，長年空氣品質紫爆，環保署長李應元於去年12月曾於音樂祭場地鳳林國中，驗證懸浮微粒比紫爆更糟，達褐爆等級，當時除了工業區排煙，還有中國境外懸浮微粒入侵，李應元為此於校園內設置空污監測車，「即時監控空氣品質AQI，紫爆就通知」，並要求工廠覆蓋、地面灑水避免塵土飄散，優先淘汰柴油貨車等移動污染源。