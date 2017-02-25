屏南15公里開1小時塞爆 執勤員警沒吃沒喝累慘

2017-02-25 16:24

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕昨天是228連續假日的第一天，南台灣通往墾丁及台東必經的枋寮地區，今早上9點開始南下車潮不斷，3小時內湧入將近一萬輛車，有民眾從林邊開到枋山加祿堂15公里開了1小時，執勤員警更是累到沒時間吃飯喝水。

「簡直比過年還塞！難道是方神（前屏縣警察局長方仰寧）調走的關係嗎？」屏東洪姓民眾說，他有事從屏北南下，從林邊鄉台17線就幾乎動彈不得，一路塞到枋山鄉加祿堂，短短15公里花了近一個小時。

根據警方統計，去年228連假最高峰車潮，平均每小時僅兩千多車次，今天上午9時至12時，台1線及台17線匯流的車潮，連續3小時都超過3千車次，相當於農曆春節車潮，今早7點至下午2點間，更高達2萬車次經過枋寮地區，枋寮分局交通組直呼「遠遠超過事先預期。」

瞬間爆量的車潮也苦了執勤員警，一名站崗警官大嘆「從早上站到下午都沒喝水、吃飯，大塞車恐怕還要被長官責難」，屏南大塞車狀況直到下午3時候才逐漸紓緩，恆春半島則保持車多順暢，預估今天福安宮祝壽人潮加上遊客，會是228連假塞車高峰。

枋寮警方表示，本預估26日上午開始才是車潮高峰，25日僅進行分流疏導，未進行調撥北上車道因應，今天將從早上8時開始調撥北上車道給南下車潮，呼籲駕駛人保持耐心，南下避開9至14時車潮高峰，依警方引導行駛。