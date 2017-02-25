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2016國際先生出爐 帶給大家滿滿的小鮮肉

第11屆國際先生出爐，冠軍為來自黎巴嫩的健身教練獲得。（圖擷取自國際先生官方臉書，以下皆是）

2017-02-25  22:05

〔即時新聞／綜合報導〕第11屆「國際先生」比賽（Mister International）於16號落幕，今年有35位來自世界各國的帥哥來角逐國際先生頭銜，最後由黎巴嫩先生拿下最新一屆國際先生。

國際先生比賽分為3個階段，泳裝、西裝及傳統服飾，我們先從有大肌肌的泳裝開始看起吧！

▲巴西先生亮眼的掀衣頭痛姿勢，非常吸睛。

▲南美風情的委內瑞拉先生微笑可人，鬍渣性感破表。

▲熱情的西班牙先生當然也不輸別人。

▲當然也要看一下前三名的身材啦，左至右為冠軍黎巴嫩、亞軍日本、季軍義大利先生。

第2階段的傳統服飾，各國都帶來經典傳統服飾比拼拍出帥照。

▲中國先生帶來傳統京劇頭飾與古裝。

▲玻利維亞先生的傳統國家服飾，好大的藍鳥。

▲韓國先生穿著朝鮮書生服好可愛～

▲左至右，日本的和服下半身失蹤、斯里蘭卡的氣派傳統服飾、香港龍的傳人，都讓人驚艷。

第3階段的西裝篇，各國先生帶來不同的樣式顏色的西裝look。

▲中國先生的西裝不只穿得好，眼神更是大加分。

▲季軍義大利先生23歲，目前還在就讀電子工程相關科系，更是一個熱愛羅馬和希臘歷史的廚師，他表示未來想投入時尚產業，相當多才多藝。

▲亞軍日本先生24歲，是位游泳教練，也不時接演藝工作，私下也喜歡攝影、跑步。

▲冠軍黎巴嫩先生24歲，本身是位健身教練。

▲冠軍為黎巴嫩先生，而黎巴嫩也是這個比賽第3度拿下冠軍，為史上最多。

最後給大家國際先生戲水片：

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