查埔郎想要強又勇！ 英媒教你8種方法

不少男性都想要強又勇，英媒整理出8個能提升雄風的方法。（情境照）

2017-02-25 22:05

〔即時新聞／綜合報導〕不少鄉民總愛說自己有30公分，但先前《時報周刊》報導，台灣男性平均勃起長度為11到13公分，跟大家所說的長度似乎仍有落差，英國媒體《鏡報》就統整出8個能後天增加陰莖長度的方法，可以給大家參考看看。

1.西瓜（吃就好，沒叫你拿來練功）

▲西瓜中含有瓜氨酸的成分，這種胺基酸能透過腎臟轉化為L-精氨酸，對壯陽有幫助。（資料圖，記者黃美珠攝）

2.L-精氨酸產品（這個不知道該去那裡買）

▲透過含有L-精氨酸的乳液或藥品，能增加身體內一氧化氮的成分，讓血管擴張，自然陰莖外觀也就充血變大。（圖擷取自鏡報）

3.銀杏葉萃取物（其實我只是吃來預防失智的）

▲科學證實銀杏葉有改善男性勃起功能的效果。（資料照銀杏樹，記者謝介裕攝）

4.鋅（大推東石蚵仔）

▲科學研究證實鋅能增加精子數量，並對男性精神有幫助。（情境圖）

5.不要過胖（OKOK，先減肥就對了）

▲過重的身材可能影響陰莖大小，大肚子更可能讓你的性生活受阻。（法新社）

6.修剪陰毛（這......也算一招喔）

▲修剪陰毛能讓視覺效果產生變化，陰莖看起來就會比較大。（情境圖擷取自pixabay）

7.真空吸引器（使用前請詳閱公開說明書）

▲醫療上用來治療勃起障礙所使用的輔助器材，原理是採用一筒狀設計的器具套住陰莖後並抽氣，使之筒內形成真空狀態，使血液因負壓原理而流入陰莖後造成強行的勃起（而非受任何刺激後的正常勃起），並依靠其底部裝設一附有彈性的環形圈緊套住陰莖根部使血液無法回流自體內，以延長勃起時間。（圖擷取自網路）

8.吃合法壯陽藥（電台好像很多這種的，記得要找合法的喔）

▲壯陽藥能讓你延長勃起時間，讓你又久又長。（資料圖，記者吳亮儀攝）