查埔郎想要強又勇！ 英媒教你8種方法
不少男性都想要強又勇，英媒整理出8個能提升雄風的方法。（情境照）
〔即時新聞／綜合報導〕不少鄉民總愛說自己有30公分，但先前《時報周刊》報導，台灣男性平均勃起長度為11到13公分，跟大家所說的長度似乎仍有落差，英國媒體《鏡報》就統整出8個能後天增加陰莖長度的方法，可以給大家參考看看。
1.西瓜（吃就好，沒叫你拿來練功）
▲西瓜中含有瓜氨酸的成分，這種胺基酸能透過腎臟轉化為L-精氨酸，對壯陽有幫助。（資料圖，記者黃美珠攝）
2.L-精氨酸產品（這個不知道該去那裡買）
▲透過含有L-精氨酸的乳液或藥品，能增加身體內一氧化氮的成分，讓血管擴張，自然陰莖外觀也就充血變大。（圖擷取自鏡報）
3.銀杏葉萃取物（其實我只是吃來預防失智的）
▲科學證實銀杏葉有改善男性勃起功能的效果。（資料照銀杏樹，記者謝介裕攝）
4.鋅（大推東石蚵仔）
▲科學研究證實鋅能增加精子數量，並對男性精神有幫助。（情境圖）
5.不要過胖（OKOK，先減肥就對了）
▲過重的身材可能影響陰莖大小，大肚子更可能讓你的性生活受阻。（法新社）
6.修剪陰毛（這......也算一招喔）
▲修剪陰毛能讓視覺效果產生變化，陰莖看起來就會比較大。（情境圖擷取自pixabay）
7.真空吸引器（使用前請詳閱公開說明書）
▲醫療上用來治療勃起障礙所使用的輔助器材，原理是採用一筒狀設計的器具套住陰莖後並抽氣，使之筒內形成真空狀態，使血液因負壓原理而流入陰莖後造成強行的勃起（而非受任何刺激後的正常勃起），並依靠其底部裝設一附有彈性的環形圈緊套住陰莖根部使血液無法回流自體內，以延長勃起時間。（圖擷取自網路）
8.吃合法壯陽藥（電台好像很多這種的，記得要找合法的喔）
▲壯陽藥能讓你延長勃起時間，讓你又久又長。（資料圖，記者吳亮儀攝）
看更多！請加入自由時報粉絲團
- 烘焙坊惡狀連環爆 勞工局協調竟建議當「買個經驗」
- 鋼鐵人是你？ 小松鼠霸氣落地照網路瘋傳
- 單親母子買53年破屋不能住 40志工助修繕
- 藥物搭配適當飲食 可有效控制血糖
- 今到明天水氣最多！北部地區整天都會下雨
- 因實驗操作失誤 世界唯一一塊「金屬氫」消失了...
- 邵昕轉戰餐飲業慘賠300萬 娶妻後賣麵月賺100K
- 詹啟賢參加青工會會長交接典禮 爭取青工支持
- 台日對抗賽》中職情蒐多用心？「鄉長」貼這張圖秒懂
- 濕地賞鳥 鳥屍別碰
- 海軍敦睦艦隊出訪前巡迴7港 首場萬人登艦
- 凍齡港姐嫁豪門息影24年 富商老公突驚傳死訊
- 打造史上最強美軍 川普宣示將大規模擴軍
- 台中1晚連3起 蔣銅像遭塗紅漆
- 中1.2億攏是假？鄉民炸5百份雞排嗆辛龍
- 不只辛龍 女星被爆中兩次頭獎抱走2億！
- 桃園》平均年齡38.3歲 6都最年輕
- 中科院再次參與阿布達比防衛展 力推MIT軍品
- 英國會補選 工黨遇歷史性挫敗
- 凍齡美貌遭傳變臉 蕭薔公開喊話惹
- 市中運男標槍 刷新大會23年紀錄
- 吃小熊軟糖提神？ 警查獲近3百克安毒軟糖
- 第一名模挺8月肚 攜兒拍全裸絕美孕照
- 校園周邊禁菸 南投3/1起取締
- 新化林場環湖步道完工 連假迎賓囉
- 議員批撕裂族群 賴清德：不必替蔣介石擔責任
- 劉詩詩機場狂被跟 罕見動怒：不要再拍了
- 通緝犯藏身民宿 打算種大麻遭警破獲
- 不要子孫探墓園 曹西平曝父母生前遺憾
- 新聞分析》美中若開戰 跨國企業剉咧等
- 這個無良老闆太可惡 帶頭騙人頭帳戶賣詐團牟利
- 大賀兄弟曬鮮肉 大露屁股蛋
- 徐仁國328低調當兵去？經紀公司這樣說...
- 不曬混血超正老婆 謝和弦新妹亮相被讚翻
- 男闖輕軌致傷 罰款、賠償恐難逃
- 男大生圖書館「露鳥」嚇女童 被逮辯稱短褲鬆脫
- 晶華酒店地下街火警 傳因跳電無法廣播疏散
- 共享停車位計畫 柯P遭嗆「抄很大」
- 為台灣發聲不間斷 WHO宣達團5月赴瑞士
- 仰德大道賓士逆向撞公車 駕駛受傷送醫
- MLB》凱許曼掌權洋基19年 美媒：建仔是罕見案例
- 學者：救國團隸屬變化 與蔣經國職務異動有關
- 陽台加窗緊閉 一氧化碳中毒 母子雙亡
- 平地森林園區花海 228連假迎賓
- 孟耿如為吻"他" 竟想分手佼佼
標題：查埔郎想要強又勇！ 英媒教你8種方法
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email