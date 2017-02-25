寒流發威！ 3縣市2天內30人猝死

2017-02-25 16:23

〔即時新聞／綜合報導〕連假期間寒流來勢洶洶，在新北市、台中、彰化這3地，光是33小時內就有30人猝死，醫師呼籲不僅要多穿衣服，圍巾、手套、襪子、圍巾等配件也不能少，希望民眾能多加注意保暖。

據《三立新聞》報導，高齡老者容易因氣溫驟降引發心血管疾病，從急性腦中風到急性心肌梗塞都有可能，導致急診室病床上大多數都是老人家。

有醫師建議民眾除了穿上保暖衣物之外，依舊要注意末梢四肢是否有受寒，不要忽略了手套和襪子的用處，口罩和圍巾也是相當重要，心血管疾病高危險群做好身體保暖，才能溫暖地度過寒流。