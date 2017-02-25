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只有4天！熱博開放免費採果

許多民眾現場報名登記免費採果。（記者葉永騫攝）

2017-02-25  16:11

〔記者葉永騫／屏東報導〕屏東熱帶農業博覽會開放免費採果了，只有4天，每天開放的採區不同，有絲瓜、西瓜、南瓜等各種蔬果，採取當天現場登記，每天名額60人，1人只能限採1顆，今天第1天，有人還排隊2小時，相當踴躍。

屏東熱帶農業博覽會在228連續假期後就要休園了，最後4天的連續假期縣府開放瓜果長廊限定名額讓民眾免費現場採摘，今天第1天開放，在客服中心現場登記，上午30個名額立即被秒殺登記，下午因為擠進太多人排隊，有人還排隊2個多小時，因此特別通融增為38名，但仍有許多民眾向隅。

縣府農業處副處長鄭永裕表示，這次開放免費採摘的為瓜果長廊，上午11點及下午2點各開放一次，每人限定採1顆，進入瓜果長廊後選定自己相要的目標，工作人員就會教導如何採摘瓜果，上午開放南瓜區，下午則是絲瓜區，明天再視情況決定那一區。

鄭永裕指出，由於免費採摘排隊的人太多，因此明天不再採取先採先贏的方式，上午11點採摘，10點半才開放登記，不鼓勵民眾花太多的時間排隊，如果想參加的民眾太多，主辦單位也會視情況增加開放的人數和場次。

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  • 拿起剪刀踩在椅子上，自己動手剪下選定的瓜果採摘，相當有趣。（記者葉永騫攝）

    拿起剪刀踩在椅子上，自己動手剪下選定的瓜果採摘，相當有趣。（記者葉永騫攝）

  • 媽媽帶著小朋友採瓜果，小朋友拿著比自己還高的大絲瓜。（記者葉永騫攝）

    媽媽帶著小朋友採瓜果，小朋友拿著比自己還高的大絲瓜。（記者葉永騫攝）

  • 好棒的戰利品、好大的絲瓜。（記者葉永騫攝）

    好棒的戰利品、好大的絲瓜。（記者葉永騫攝）

  • 這是我們自己動手採摘的大絲瓜！（記者葉永騫攝）

    這是我們自己動手採摘的大絲瓜！（記者葉永騫攝）

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