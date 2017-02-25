畫家黃玉成贈農民圖 籲農地管制要有公約數

宜蘭縣籍畫家黃玉成致贈「農民圖」給宜蘭美術館珍藏。（記者游明金攝）

2017-02-25 16:19

［記者游明金／宜蘭報導］宜蘭縣籍畫家黃玉成致贈「農民圖」給宜蘭美術館珍藏，對農民一直深刻關懷的他開玩笑說：「讓載斗笠的農民，不是只能在太陽下，也能進入美術館吹冷氣。」對於農地農用政策，黃玉成認為，農地管制要求最大公約數，農民生存權益必須受到尊重。

黃玉成的父親是世紀農人，父親百歲生日時，黃玉成以「土地」為題辦過畫展，並寫下「土地是父親畫布，畫布是我的土地。鋤頭是父親的筆，筆是我的鋤頭」等字句；黃玉成的畫作一直有著農人的身影，今起至4月9日在宜蘭美術館舉辦「無名．吾民」個展，黃玉成捐了一幅「農民圖」油畫作品讓美術館珍藏。

黃玉成說，花花草草都可以進美術館，捐農民圖是希望讓戴斗笠的農人也能進入美術館，美術館也應該要有這樣的東西，台灣是農業發展起來的，但現在已經被忽略了，農民勞動精神與價值是非常珍貴的，藉由畫作題材呈現農民勞動者的價值，這價值可長可久。

黃玉成對於宜蘭縣農地農用與農地管制政策，也一直很關心；他說，農地保護很重要，但要怎麼保護？要讓農民能夠生存才能保護農地，如果只有土地考量，未站在農民考量，那是不成立的，農地不被商人炒作，農人使用農地，才可以永續經營。

黄玉成贊成農地應該要管制，但他認為，管制要求一個最大公約數，有些人不把農人放在眼裡，樸實農人保留了農地，許多未專注、愛惜農地的人，把它拿去商業使用已經獲利，如果完全管制，老實農人變最大受害者，台灣農地那麼小，希望農人不要有任何破壞，要提供新鮮便宜的農食，但有沒有想過，這樣的話，農民能不能活得下來。

黃玉成指出，農地1/10可以蓋農舍，9/10要農地農用，1/10是農民生命的依據，這樣有什麼不對，難道農人不能在農地安身立命？不能使用農地？要因商人炒作讓農民被犧牲嗎？要讓農民永續經營，應該要尊重他們的生存權益。