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設計「一心二用」茶器 萬能科大老師獲德國iF獎

2017-02-25  16:04

〔記者周敏鴻／桃園報導〕桃園市中壢區萬能科技大學商業設計系老師張樹楦、曾靚驍，以創新陶壺使用的概念，設計「一心二用」茶器，獲得被譽為「設計界奧斯卡獎」的德國iF設計獎，將於3月10日前往德國領獎。

「一心二用」茶器以傳統為根基，採寬口窄底的設計，方便投放茶葉用蓋碗方式浸泡，用畢也易於清潔。張樹楦說，家中經營茶行，自己也愛喝茶，就利用窯燒技術燒製茶器，加入有時尚造型的弧度，也添加了隔熱效果，兼顧美觀與實用。

茶器可以作為隨身瓶，具有保溫、過濾功能，曾靚驍說，茶器是3件一組，包括茶杯、濾心、杯蓋，因濾心除了可以過濾茶渣、還有紅外線保溫功能，才決定將茶器定名為「一心二用」。

德國iF設計獎肯定「一心二用」茶器的外觀造型有時尚感，賦予傳統陶壺新觀感，邀張樹楦、曾靚驍3月10日到德國受獎，萬能科大校長莊暢說，張樹楦、曾靚驍細心觀察生活周遭，發揮創意設計出讓生活更進步、更便利的作品，也成功將萬能科大與台灣帶上國際舞台。

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  • 「一心二用」是三件一組的茶器。（萬能科技大學提供）

    「一心二用」是三件一組的茶器。（萬能科技大學提供）

  • 「一心二用」包括茶杯、濾心、杯蓋。（萬能科技大學提供）

    「一心二用」包括茶杯、濾心、杯蓋。（萬能科技大學提供）

  • 萬能科技大學商業設計系老師張樹楦（左）、曾靚驍（右），設計「一心二用」茶器獲德國iF設計獎。（萬能科技大學提供）

    萬能科技大學商業設計系老師張樹楦（左）、曾靚驍（右），設計「一心二用」茶器獲德國iF設計獎。（萬能科技大學提供）

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