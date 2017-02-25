哪句話安慰自己最可笑？ 網友大推這一句...

網友笑稱最可笑激勵自己的話，就是「被討厭的勇氣」。（資料照，記者廖振輝攝）

2017-02-25 21:45

〔即時新聞／綜合報導〕網友發問哪句話安慰自己最可笑，自己提出「我的小孩很乖」、「心靈富有」、「吃虧就是佔便宜」、「台灣最美麗的風景是人」幾個範例，結果引發網友強力接龍，而其中被大家認為最可笑的是...「被討厭的勇氣」。

▲不少人都會寫下座右銘或激勵的話在容易看見的地方。（圖擷取自網路）

不少人會寫下一句激勵自己的話在書桌，時常勉勵自己，但是網友發問，有沒有聽過這樣激勵自己話，其實是個可笑的自我安慰呢？

▲但卻有些話讓網友覺得不只不能達到正面效果，可能還可笑。（圖擷取自網路）

網友紛紛表示，「高職有證照」、「十禿九富」、「就當買個經驗」、「柱柱姐：民進黨政府讓人民想起國民黨的好」、「我只需要我的左右手」，網友的回覆紛紛歪樓，已經變笑話，而不是鼓勵自己的一句話了。