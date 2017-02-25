柯P化身叫賣哥 推銷雲林黃金番薯

台北市長柯文哲出席「水林2017番薯專區推廣二部曲」開幕典禮，並獲贈一個超大地瓜。（記者陳志曲攝）

2017-02-25 15:42

〔記者沈佩瑤／台北報導〕柯P化身「係金ㄟ」叫賣哥，推銷雲林黃金番薯。台北花博農民市集今、明兩天在圓山花博公園登場，此次特地和雲林縣合作推廣水上鄉的黃金番薯，柯文哲今天特地出席、幫忙叫賣蕃薯，柯P還用自己的醫生身份打包票，「吃蕃薯在營養學和醫學上絕對是好的！」

柯首先講起合作推廣的機緣，「有一天台北市議會的洪健益議員，帶著水林鄉的美女鄉長陳怡帆、蘇治芬立法委員拜訪北市府」，詢問有沒有可能合作推廣台灣最好的番薯；柯文哲表示，身為作為一個醫生，「吃蕃薯在營養學、醫學上絕對是好的，這沒有問題！」

柯笑稱，台北市農會從二月廿一日開始幫水林鄉推廣蕃薯，「聽說五千斤的蕃薯一掃而空，今天還特地限量再加碼一千斤」，柯也端出叫賣哥架勢，要工作人員趕緊拿出「兩公斤裝五十元一包的特惠組」給他，稱職推銷表示「這是今天特地推出的。」

柯文哲說，「我們台北市是全台灣消費最強的地方，花博公園農民市集讓全國的農產品可以在這裡推銷」，他也順便介紹雲林柳丁、咖啡等其他農產品，最後仍不忘再次幫蕃薯打廣告指出，水林鄉的蕃薯佔了台灣一半產量，不但產量最多，品質也是最好，「就醫學觀點來說也是吃了對身體有好處的！」賣力幫蕃薯助陣。