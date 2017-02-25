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遭台大解聘 郭明良重申：絕無涉及造假行為

遭質疑論文造假的台大教授郭明良24日遭到台大教評決議解聘，他今發聲明表示絕無涉及造假行為。（記者劉信德攝）

2017-02-25  15:59

〔即時新聞／綜合報導〕台大教授郭明良團隊論文造假案，台大校教評會昨（24日）決議解聘郭明良和張正琪2名教授，但認定名列多篇論文共同作者的台大校長楊泮池並無違反學術倫理，郭明良今發聲明強調，絕無涉及造假行為。

根據《聯合新聞網》報導，郭明良今發聲明，首先感謝台大校方的栽培，並稱為回報校方，自進入台大以來，專心鑽研研究與教學，強調自己：「絕無涉及造假行為或掩蓋他人造假行為」，郭明良表示會持續提供相關證據，協助釐清真相，他認為這是比倉促的懲處決定，還要更為負責任作法。

針對郭明良論文造假案昨台大召開教評會，會議決議郭明良予以解聘；撤銷張正琪教授證書，5年內不受理教師資格的申請與申請研究計畫補助，同時予以解聘，但認為校長楊泮池在涉案的多篇論文中擔任共同作者合宜，無違反學術倫理。

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