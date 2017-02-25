綠電認購桃園最踴躍 義美全國第一

2017-02-25 15:33

［記者謝武雄／桃園報導］經濟部能源局自今年開始推動「綠電認購」，認購100萬度以上企業有5家，桃園市就占前3名，其中義美食品認購300萬度是全國第一；台電桃園營業處表示，公司或個人都可認購，最低認購門檻為100度，以每度1.06元計算，只要106元就等於種了5棵樹，減排50公斤二氧化碳。

台電桃園營業處表示，去年再生能源基金共花費40億餘元，購買風力、太陽能、生質能源等綠電約13億餘度，每度約3.12元，如今以附加費率方式推廣，在原有電費基礎上，另外增加1.06元綠電附加費率；今年的「綠電認購」也是以13億度為基礎，預計提供1萬戶企業及個人認購。

桃園市認購前3名也是全國前3名的企業，分別是義美食品300萬度、東隆興業200萬度，科德寶遠東公司120萬度，另台灣永光化學60萬度名列全國第6，桃園慈護宮等民間團體也都參加「綠電認購」行列。

根據經濟部能源局資料統計，截至23日止，綠電認購度數為1827萬3700度，認購戶數為699戶，其中個人戶數為459戶，公司行號用戶為240戶。有意認購的民眾可撥打電話（03）339-2121轉245，或上綠電認購即時資訊網查詢。