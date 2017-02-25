台灣尋德慈善會慨捐 金山分隊新式救護車
2017-02-25 15:33
台灣尋德慈善會集資250萬、添購一輛配有最新救護器材的救護車，由前理事長何文誠，代表捐贈給副局長李清安。（記者林嘉東翻攝）
〔記者林嘉東／新北報導〕長期關懷貧困、弱勢家庭的台灣尋德慈善會，為了提升新北市金山區救護品質，集資250萬、添購一輛配有最新救護器材的救護車。
捐贈儀式今天上午在新北市消防局第六救災救護大隊金山消防分隊舉行；由副局長李清安代表受贈，期盼新救護車在關鍵時刻能挽救更多寶貴性命。
成立於82年的台灣尋德慈善會，長期關懷、輔導貧困家庭、身心障礙者、單親家庭子女，改善他們的生活品質。
慈善會前理事長何文誠表示，慈善會這次捐贈的救護車配有最新的救護器材，包括自動心臟電擊器、履帶式搬運椅、快速固定骨折之抽氣護木組、血氧濃度分析儀、心肺復甦墊板、數位無線電組及行車紀錄器，希望能提高金山地區的救護品質。
李清安指出，金山地區假日旅遊人潮眾多，救護案件與日俱增，慈善會這次捐贈的救護車，配有多項新型救護器材，期盼新救護車在關鍵時刻能挽救更多寶貴性命。
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