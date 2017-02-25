滿天星花海？ 民眾拍照打卡誤觸「國際毒草」
2017-02-25 15:18
銀膠菊外觀和滿天星相似，全株有毒，有「國際毒草」之稱。（記者張菁雅攝）
〔記者張菁雅／台中報導〕滿天星花海竟是有毒銀膠菊！台中市南屯區單元2自辦重劃區空地，最近開滿小白花，貌似滿天星，民眾前往拍照，卻發生皮膚過敏紅腫，詢問園藝專家才得知這是有「國際毒草」之稱的銀膠菊。市議員張耀中接獲民眾反映後，呼籲農業局除立即清除銀膠菊，也應建立外來種植物圖鑑資料庫，並標記有毒植物，供民眾辨識。
民眾經過單元2自辦重劃區一處私人土地，發現開滿整片白色小花，以為是滿天星花海，開心地拍照打卡，沒想到皮膚卻出現過敏紅腫症狀，才驚覺不對勁。
張耀中前往現場了解後表示，滿天星與銀膠菊生長環境、外觀相似，如果不是民眾反映，他也會誤認銀膠菊為滿天星，但銀膠菊全株有毒，有「國際毒草」之稱，花粉會引起人體過敏、皮膚炎、鼻炎等，吸入過多可能會造成肝臟和遺傳病變。
張耀中經請教園藝專家，得知銀膠菊與滿天星可從花梗分辨，銀膠菊花梗粗且具有柔毛，而銀膠菊的幼株與艾草相似。張耀中表示，銀膠菊為外來種植物，繁殖力及適應力強，農業局應建立外來種植物圖鑑資料庫，並標記有毒植物，讓市民可以清楚分辨，同時應建立清除有毒植物的SOP。
農業局長王俊雄指出，該局網站已有教導民眾如何辨別及清除銀膠菊的資訊，未來將調整網站設計，讓民眾容易找到資訊；另外，銀膠菊可以人力或簡單器具拔除，拔除後的植株置於黑色塑膠袋中悶腐或乾燥後焚燬，而清除時務必穿著長袖衣物、戴手套和口罩等，且清除後應盡速洗手，民眾發現銀膠菊，最好還是通知農業局，由該局委託廠商前往清除。
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