嘉市長任內堅設228紀念碑 張博雅爆被省主席摔電話
2017-02-25 15:23
〔記者王善嬿／嘉市報導〕今日在嘉義市228紀念公園、228紀念館跟市文化局音樂廳，分別舉行228紀念追思會、「沉冤、真相、責任」特展及「融和‧共生」追思音樂會，監察院長張博雅出席參加，跟市長涂醒哲、市議會議長蕭淑麗等人，獻花弔念亡靈。
張博雅出席追思會，回憶擔任嘉義市長時，設立全國第一個228紀念碑，她說，嘉義市犧牲很多人，為能記取教訓、促進族群融和，西元1989年時在彌陀路設立紀念碑，因當年設紀念碑不被允許，還可能被沒收，工程用資料等東西，都放在西門教會。
她說，還記得曾接到時任台灣省政府主席邱創煥的電話，邱創煥問她，「妳真的要設？」她回答「，一定要設！」邱就用力地掛掉電話；許多人佩服她的勇氣，張博雅說，這是應該要做的事情，即使省主席打電話來，她也願意負責。
涂醒哲表示，今年追思活動以「溯與恕」為題，就是要追求真相才能帶來真正和平，然而目前真相還不太了解，應認真追溯，雖有些元凶已過世，但不該被當成民族救星，到處供奉，只有真相大白，加害者才能放下石頭，不再重蹈錯誤，被害者才能寬恕哪些人。
嘉市議會議長、國民黨副秘書長蕭淑麗致詞時強調，歷史可以被原諒但不能被遺忘，透過追思會，讓後代子孫了解族群和諧的珍貴、愛與和平價值，她與大家一樣，都住在這片土地、熱愛這片土地，歷史無法改變，但希望追查真相、記取歷史教訓，讓悲劇不再發生，因此要不分族群、不分藍綠，大家攜手合作，打造美麗福爾摩沙、幸福嘉義。
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