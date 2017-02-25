同志學生校園霸凌問題 醫界連署籲社會重視
〔記者陳炳宏／台北報導〕婚姻平權法案近日討論熱烈，部分人士指現行國中小學實行的性別平等教育部分內容並不適當，要求去除「認識和尊重同性戀」的課程部分。對此，教材共同作者之一高醫精神科主治醫師顏正芳表示，在校園調查中發現，同志學生遭受校園霸凌問題非常嚴重，甚至提升將來憂鬱、焦慮、自殺等危險性，因此今天共有包括顏正芳、陳牧宏、柯乃熒等59位醫學院教授和精神科醫師連署，呼籲社會大眾亟需重視這種霸凌現象。
顏正芳是高雄醫學大學醫學系教授暨精神科主治醫師，從104年8月起進行為期18個月調查，在調查500位成年初期、性取向為同性戀或雙性戀的男性後，發現高達87.6%受訪者，在兒童青少年時期曾經因為性別氣質被認為較女性化、或是因為同/雙性戀，而遭受言語、社會關係、肢體、網路等各種形式的騷擾，包括被叫不堪入耳的綽號、被脫褲子、被推踢打耳光、便當盒被丟到馬桶、被不實謠言中傷、被同儕集體關係霸凌等。
這項研究結果也發現，過程中同志學生即使向老師、家長求助，許多仍然未受到幫忙，有些老師或家長甚至落井下石，導致霸凌更加嚴重；最後同志學生必須不斷想辦法保護自己，以逃避他人的傷害，或是偽裝自己的性取向和性別氣質，過著痛苦的生活。
研究也發現，男同志若在兒童青少年時期遭受上述霸凌，到了成年初期會比未曾遭遇霸凌者出現較嚴重的憂鬱、焦慮、疼痛症狀、自殺危險性等；同時，遭受過的霸凌型態越多，焦慮症狀越嚴重；結果顯示，反同人士常說的「同志族群精神健康比較不佳」，有很大原因來自社會不友善的對待所致。
不只國內研究有此現象，美國也有類似研究報告，根據2017年2月20日最新出版的美國醫學協會期刊（JAMA Pediatrics）刊登一項研究報告顯示，美國32個率先合法同性婚姻的州之中，青少年自殺率下降了7個百分點，在同性戀與雙性戀的青少年族群中，影響尤為顯著，自殺企圖大幅降低14%，但延後合法的15個州裡，青少年企圖自殺的比率並無變化。
顏正芳表示，依據以上國內外實證研究結果，呼籲政府必須正視同志學生遭受校園霸凌的問題，提出明確的防治策略，並且加強性別平等教育中對於性別氣質和性取向的介紹。美國的研究結果也顯示：同性婚姻合法，對青少年身心健康有正面影響。所以政府不應拖延修改民法、讓同性婚姻合法化的步調。
顏正芳指出，許多霸凌和騷擾從國小就開始，現行性別平等教育中，小五小六階段教導「認識同性戀」，國中階段教導「尊重同性戀」，時機已晚，所以應在小學階段，就充分協助學生認識什麼是性取向?什麼是性別多樣性?如何尊重同志和性別氣質中性化的人?
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標題：同志學生校園霸凌問題 醫界連署籲社會重視
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