只憑72年前一封信 失聯台日手帕交跨海續緣

2017-02-25 15:06

〔記者余衡、吳仁捷／新北報導〕92歲的日本籍阿嬤吉川妙子日治時期在台灣居住期間，結識摯友蔡欣欣，蔡女曾於民國34年間，寄信問候返回日本的吉川；吉川72年來，心繫這名年輕時的手帕交（閨密），吉川透過台灣友人李美華，求助台灣警方尋人高手蔡淑女，蔡淑女就從舊信中的職業與照片，土法煉鋼過濾早年戶役政系統，找出現年90歲的蔡欣欣，這對年過90歲的手帕交越洋電話中彼此問候，感到無比溫馨，還相約一定要再見面。

「寄件人：蔡欣欣 中央信託局 購料處；收件人：吉川妙子 樣」；新北市海山警分局防治組巡佐蔡淑女13日接獲台籍婦人李美華來信，李婦說，她的女兒在日本開設安養機構，其中收容的一名92歲阿嬤吉川妙子得知她的女兒居住台灣，向她表達想找尋一名台灣故人的心願，李婦女兒將吉川提供的72年前舊信封面，與蔡欣欣當年生活照交給母親，李美華則慕名找上蔡淑女。

蔡淑女接過尋友任務，首先搜尋E化報案平台，但在80到90歲的年齡層中，沒有發現「蔡欣欣」資料，轉為過濾戶役政系統查詢，尋人經驗豐富的蔡淑女，從蔡欣欣年輕時照片與職業欄，逐一過濾就國民身分證資料，發現一名「蔡欣欣」年輕時任職中央信託局，疑就是尋找對象。

由於系統上並未顯示蔡欣欣是否仍居住戶籍地，也沒有電話，蔡淑女轉而尋找她的一雙兒女，經對方查證，取得蔡阿嬤的現住地與電話，當蔡淑女聯絡蔡欣欣時，她對多年後，還有年輕時摯友思念她，感到訝異又溫馨，這對跨海的手帕交通上電話時，雖然都已年邁，且慢性病纏身，但2人以流利日語對話，時光彷彿又回到72年前，2名阿嬤雖然年事已高，仍然相約有生之年，一定要再見面，一旁家屬都可以感受到她們的雀躍之情。

蔡淑女說，2名90歲台日阿嬤能再度聯絡，是運氣與努力來促成，由於常人是否活到90歲都是未定之數，對於這份72年後重拾的友情，更覺難能可貴。