單親母子買53年破屋不能住 40志工助修繕

2017-02-25 14:11

〔記者洪定宏／高雄報導〕單親媽媽「小慧」（化名）花光積蓄買下53年老舊房屋，只盼與國三的兒子有處安身住所，但因老屋漏水且發霉嚴重，根本無法居住，衡山行善團獲報，今天動員近40位志工幫忙修繕，明天就能完成。

團長詹勳宏表示，因老屋多年沒有使用，屋頂和水電管線都要全部更新，也要安裝熱水器與廚房設備，並進行隔間、油漆粉刷等等，2個工作天就能完成。

志工洪克倫是銓興營造公司總經理，他和太太、蝸牛登山社好友一起參與；洪克倫指出，因為工作太忙，平常都是捐款，這次終於排出時間，還拉了企業界好友共襄盛舉「覺得很高興！」

小慧與前夫育有一子，除了自己的積蓄，娘家也幫忙出資，但她卻買了一間太過破舊的17坪老屋而無法居住，所幸衡山行善團動員修繕，很快就能入住。