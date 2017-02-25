專門抓山寨論文 科技部將成立「學術倫理辦公室」
2017-02-25 14:17
〔記者陳炳宏／台北報導〕針對台大教授郭明良、張正琪論文造假違反學術倫理一事，科技部今天表示，已加速辦理該案，近日將協同教育部召開聯合會議，並規劃成立專業專責的「學術倫理辦公室」，辦理研究分析違反樣態、研議學倫政策措施、推動學術倫理教育輔導及建立處理機制標準等任務，持續推動相關學術倫理精進措施。
科技部表示，事件發生後，即由負責初審的學術司同步組成獨立學術倫理調查委員會，進行科學數據的比對分析與相關論文的查證，已召開5次的審查會議，審議重點在鑑定是否有造假等違反學術倫理的情形，對於部分難以肉眼辨識的圖片，則以專業軟體進行科學分析，找出是否有人為變造等微物跡證，以判定特定圖檔是否有造假的情形。
科技部也表示，初審結果將依「科技部學術倫理案件處理及審議要點」規定，提送科技部學術倫理審議會審議。
此外，科技部也將於收到台大詳細報告後，與教育部召開聯合會議，就相關證據進行討論，依部會職責進行審議。
另外，科技部強調，自今年（106年度）起，已從強化科研人員自律、加強對執行機構課責、落實科技部管理監督功能，及跨部會合作等4個面向，強化學倫管理機制及措施，而為進一步精進強化學術倫理規範與管理，已規劃成立專業專責的「學術倫理辦公室」，辦理研究分析違反樣態、研議學倫政策措施、推動學術倫理教育輔導及建立處理機制標準等任務。
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