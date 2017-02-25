| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 生活

專門抓山寨論文 科技部將成立「學術倫理辦公室」

2017-02-25  14:17

〔記者陳炳宏／台北報導〕針對台大教授郭明良、張正琪論文造假違反學術倫理一事，科技部今天表示，已加速辦理該案，近日將協同教育部召開聯合會議，並規劃成立專業專責的「學術倫理辦公室」，辦理研究分析違反樣態、研議學倫政策措施、推動學術倫理教育輔導及建立處理機制標準等任務，持續推動相關學術倫理精進措施。

科技部表示，事件發生後，即由負責初審的學術司同步組成獨立學術倫理調查委員會，進行科學數據的比對分析與相關論文的查證，已召開5次的審查會議，審議重點在鑑定是否有造假等違反學術倫理的情形，對於部分難以肉眼辨識的圖片，則以專業軟體進行科學分析，找出是否有人為變造等微物跡證，以判定特定圖檔是否有造假的情形。

科技部也表示，初審結果將依「科技部學術倫理案件處理及審議要點」規定，提送科技部學術倫理審議會審議。

此外，科技部也將於收到台大詳細報告後，與教育部召開聯合會議，就相關證據進行討論，依部會職責進行審議。

另外，科技部強調，自今年（106年度）起，已從強化科研人員自律、加強對執行機構課責、落實科技部管理監督功能，及跨部會合作等4個面向，強化學倫管理機制及措施，而為進一步精進強化學術倫理規範與管理，已規劃成立專業專責的「學術倫理辦公室」，辦理研究分析違反樣態、研議學倫政策措施、推動學術倫理教育輔導及建立處理機制標準等任務。

廣告
  • 學術論文造假案頻傳，科技部打算成立專業專責的「學術倫理辦公室」，專門抓山寨論文。圖為因論文造假案鬧得風風雨雨的台大校園中，有名的耶林大道。（資料照，記者林曉雲攝）

    學術論文造假案頻傳，科技部打算成立專業專責的「學術倫理辦公室」，專門抓山寨論文。圖為因論文造假案鬧得風風雨雨的台大校園中，有名的耶林大道。（資料照，記者林曉雲攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 台大論文造假案 學術倫理 郭明良
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
悲！遊覽車翻覆
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
輕鬆煮✧野菇雞蓋飯
電鍋菜✧百花雕魚卷
豬肉翡翠麵疙瘩
快速去蝦子腸泥！
轉寄

標題：專門抓山寨論文 科技部將成立「學術倫理辦公室」


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月25日‧星期六‧丁酉年正月廿九日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.